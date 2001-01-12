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Уран в Косове будет фонить до марта
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Уран в Косове будет фонить до марта
Экономика, 12 янв 2001, 21:21
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Уран в Косове будет фонить до марта
Именно в этом месяце станут известны окончательные результаты проверки районов края Косово и Метохия, где авиация НАТО во время агрессии против Югославии применяла оружие с обедненным ураном.

По предварительным данным, "из 11 посещенных группой экспертов мест было обнаружено три, где отсутствовали признаки повышенной радиации, а также не было найдено фрагментов боеприпасов, содержащих обедненный уран. На других восьми участках было зафиксировано незначительное повышение бета-излучения непосредственно в местах попадания и обнаружения остатков или частей боеприпасов. О чем сообщил на специальной пресс-конференции исполнительный директор Программы ООН по Окружающей Среде (ЮНЕП - UNEP) Клаус Топфер. По его словам, критерии отбора данных 11 объектов основывались на количестве использованных в их отношении боеприпасов, а также значении данных объектов для окружающей среды и местного населения. На территории этих участков было взято 340 проб, включая пробы воды, почвы, растительного покрова, пыли с поверхности транспортных средств и с фрагментов боеприпасов, таких как поражающие элементы.

Все эти три месяца на территории Косова будут работать комиссии независимых международных экспертов, которые займутся выяснением того, в какой степени бомбы с обедненным ураном негативно повлияли на экологическую обстановку в крае. В составе комиссий – эксперты из разных стран Европы, работает там и группа специалистов из Министерства Обороны Российской Федерации.

Теги: Косово , НАТО , Югославия , уран
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