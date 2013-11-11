Торги в РФ завершились снижением на фоне роста опасений о сокращении QE

Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,41% - до отметки 1483,46 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,50% - до 1427,93 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 370,7 млрд руб.

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В понедельник на российском фондовом рынке преобладала негативная динамика, отметил начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Продажи были обусловлены ростом опасений инвесторов относительно того, что ФРС США может начать сокращение объема программы "количественного смягчения".

Подобные настроения были подкреплены пятничными данными по рынку труда в США: в октябре американская экономика прибавила большее количество рабочих мест, чем ожидалось. С одной стороны, данный факт можно рассматривать как благоприятный - продолжается восстановление одной из крупнейших мировых экономик. С другой - инвесторы, особенно те, кто инвестирует преимущественно в развивающиеся рынки, обеспокоены перспективой снижения предложения денег.

Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ГУМа (+3,8%), МОЭСК (+3,2%), КАМАЗа (+2,8%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-2,6%), УАЗа (-2,04%), Газпрома (-1,8%).

На этой неделе будут опубликованы данные по промышленному производству в США, добавил эксперт. Также из ключевых событий можно выделить съезд Компартии Китая, на котором могут быть озвучены заявления относительно мер по стимулированию китайской экономики, что может оказать благоприятное влияние на рынки.