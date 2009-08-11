Treasuries: котировки демонстрируют рост

В понедельник, 10 августа, цены казначейских облигаций выросли по всему спектру.

В понедельник, 10 августа, цены казначейских облигаций выросли по всему спектру бумаг на фоне снижения фондовых индексов, что в свою очередь было обусловлено фиксацией прибыли игроками на рынке акций. После роста минувшей недели рынок настигла коррекция, и завершившаяся торговая сессия проходила преимущественно в боковом диапазоне. К тому же на текущей неделе участники рынка ожидают публикации данных о ставке ФРС США, запланированной на 12 августа, а также показателей инфляции (отчет выйдет 14 августа). Дополнительным негативным фактором стало снижение цен на металлы.



По мнению специалистов Промсвязьбанка, котировки UST на торгах в понедельник поддержало также продолжение реализации программы ФРС по выкупу госбумаг с рынка. Во вторник регулятор будет приобретать UST с погашением в 2012-2013 гг., в среду - в 2026-2039 гг.



В результате на начало торговой сессии вторника, 11 августа, кривая доходности казначейских облигаций США выглядит следующим образом:







По мнению аналитиков ИК "Велес Капитал", отсутствие значимой информации на рынке США, вышедшая статистика по азиатским рынкам, которая оказалась в рамках прогнозов, скорее всего, приведет к тому, что инвесторы будут фиксировать свои позиции в ожидании отчета ФРС. Из статистических данных во вторник представляют интерес данные о запасах в оптовой торговле США и индекса экономического оптимизма IBD/TIPP.



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