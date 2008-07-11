И.Шувалов: Реестр независимых директоров сформируют к ноябрю

Реестр независимых директоров будет сформирован к ноябрю 2008г. Об этом сообщил в пятницу первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам конференции, посвященной вопросу развития института независимых директоров в России. По его словам, такой реестр может быть создан уже к ноябрю.

И.Шувалов добавил, что необходимость сформировать реестр в указанный срок возникла из-за того, что правительство рассчитывает ввести независимых директоров в руководство компаний с государственным участием по итогам годовых собраний акционеров.

При этом первый вице-премьер не исключил, что для введения новых независимых директоров в компании могут быть досрочно созваны собрания акционеров. "Мы должны провести консультации с крупными частными акционерами и выяснить, согласны ли они провести внеочередное собрания для оформления этого решения (о введении нового директора)", - пояснил он.

Первый вице-премьер добавил, что в случае согласия акционеров такая процедура будет немедленно запущена. И.Шувалов также отметил, что в ряде случаев акционеры компании откажутся созывать внеочередное собрание для решения кадровых вопросов. В таком случае решение о введении нового директора будет приниматься согласно общей корпоративной практике, на итоговом годовом собрании акционеров.

По словам И.Шувалова, введение института независимых директоров в компаниях с госучастием не потребует изменения действующего законодательства. "Участники сегодняшнего мероприятия согласились, что российское законодательство достаточно развито и нужно уделять внимание практике", - сказал он.

И.Шувалов сообщил также, что на конференции достигнута договоренность о сохранении действующего порядка выплаты компенсаций независимым директорам. "В правительстве ставился вопрос о том, можно ли оплачивать работу независимых директоров из государственной казны, но мы согласились, что выплаты из бюджета компаний - это нормальная практика", - сказал И.Шувалов.

Отметим, что впервые идею заменить чиновников независимыми директорами выдвинул президент РФ Дмитрий Медведев в ходе своей избирательной кампании в феврале. В начале июня идею публично развил И.Шувалов. А неделю назад на заседании совета законодателей Д.Медведев сказал, что во всех советах директоров госкомпаний будет достаточно одного чиновника - председателя совета.