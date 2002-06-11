А.Костин освобожден от должности главы Внешэкономбанка

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Костина от должности председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) и назначил на этот пост Владимира Чернухина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Костина от должности председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) и назначил на этот пост Владимира Чернухина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы государства.

Костин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Напомним, что вчера наблюдательный совет Внешторгбанка (ВТБ) на своем заседании назначил Костина президентом-председателем правления ВТБ.

В пресс-службе ВЭБ отметили, что "это кадровое решение рассматривается в контексте выдвигаемой правительством РФ и ЦБ РФ и одобренной президентом стратегии развития государственных банков, которая направлена на оптимизацию структуры банков с государственным участием". Стратегия, прежде всего, предусматривает объединение банковского бизнеса и собственного капитала двух крупнейших государственных банков - ВТБ и ВЭБ, а также формирование на базе Внешэкономбанка СССР долгового агентства РФ, отметили в пресс-службе Внешэкономбанка.

Вакантное место главы ВЭБа занял Чернухин. Как отметили в пресс-службе главы государства, в соответствии с указом президента, Чернухин назначен председателем ВЭБ сроком на три года.