 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

CNBC сообщил о «крупнейшей миграции» богатых людей в истории

Перемещение частного капитала достигло рекордных масштабов. Число миллионеров, которые навсегда переедут в новые страны, может достигнуть 165 тыс. в этом году. Больше всего богатых чужестранцев приняли ОАЭ
Фото: Cedric Ribeiro / Getty Images
Фото: Cedric Ribeiro / Getty Images

Самые богатые семьи мира массово меняют государства проживания и ведения бизнеса, среди мест для релокации лидируют ОАЭ, сообщает CNBC. Перемещение частного капитала достигло рекордных масштабов, говорится в статье.

По данным банка UBS, 36% из 87 опрошенных миллиардеров сменили страну проживания в 2025 году, еще 9% думают о переезде. Банк назвал происходящее «крупнейшей миграцией частного капитала в истории».

В отчете Henley & Partners говорится, что в этом году число миллионеров, которые навсегда переедут в новые страны, перевезя с собой семьи и бизнес, может достигнуть 165 тыс. Основной причиной глобальной миграции богатых людей является в основном инфраструктура инвестиций, на которую приходится около 30% всех таких переездов, сказано в публикации.

Эксперты говорят, что богатые семьи начали менять страны проживания и гражданства из-за геополитики и ужесточения законов. Примером стала отмена в Великобритании в апреле 2025 года специального налогового режима для нерезидентов non-domicile. По оценке Henley & Partners, чистый отток из королевства за минувший год составил 16,5 тыс. миллионеров против 9,5 тыс. в 2024 году, их совокупное состояние оценивается в $92 млрд.

Согласно ежегодному опросу Greenback, доля проживающих за пределами США американцев, рассматривающих отказ от гражданства, выросла за год с 30 до 49%. Более половины опрошенных (51%) объяснили это недовольством политикой Белого дома.

Главным направлением для переезда капитала стали ОАЭ. В 2025 году чистый приток туда составил 9,8 тыс. миллионеров — лучший показатель в мире. Среди причин — отсутствие подоходного налога, налога на капитал и гибкая программа получения «золотой визы» для инвесторов.

К популярным направлениям переезда миллионеров относят Италию, Швейцарию, Португалию, Грецию и Сингапур, которые усиливают свою привлекательность за счет льготных налоговых режимов, программ инвестиций и качества жизни. В числе новых направлений — Саудовская Аравия, выдавшая более 8 тыс. разрешений на релокацию по программе Premium Residency с момента ее расширения в 2024 году. Это специальный вид на жительство, который предоставляют талантливым людям и предпринимателям.

FT рассказала об оттоке средств из Франции из-за политики и налогов
Экономика
Париж, Франция

Летом прошлого года более половины британских миллионеров с личным капиталом не менее $1,4 млн заявили, что могут покинуть королевство, если правительство введет новый налог на богатство. Они заявили, что переезд мог бы улучшить их финансовое положение. Рейтинг стран для потенциальной эмиграции возглавили США, Канада, Австралия и ОАЭ.

Позже The Financial Times написала, что состоятельные французы все чаще переводят свои средства за границу — в Люксембург и Швейцарию. Эта тенденция усилилась на фоне участившейся смены премьеров в республике.

По данным Henley Private Wealth Migration Report, минувший год стал переломным для глобального рынка частного капитала — общее количество релокантов предположительно составит 142 тыс. долларовых миллионеров. Это крупнейший показатель за все время наблюдений, говорится в исследовании.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Валерия Доброва
миллионеры миграция ОАЭ миллиардеры релокация налоги визы Инвестиции
Материалы по теме
FT рассказала об оттоке средств из Франции из-за политики и налогов
Экономика
Аналитики предсказали рекордный отток богатых из Британии после реформы
Политика
Отток денег из России продолжил сокращаться второй год подряд
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
На Кубе несколько отелей временно закрылись из-за низкого спроса Общество, 16:09
Лукашенко отказался приехать на первое заседание «Совета мира» Политика, 16:05
Лавров заявил о попытках Европы посылать России сигналы Политика, 16:04
Зачем криптокомпания вложила $200 млн в «банк для зумеров» от MrBeast Крипто, 16:04
Певцов оценил шансы на предложение сменить Богомолова во МХАТ Общество, 16:02
Экс-глава производителя водки «Пять озер» будет управлять бывшим Heineken Бизнес, 16:02
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о трех главных страхах в жизни Общество, 15:54
«Киты» купили биткоин на миллиарды на обвале. Почему это не спасло рынок Крипто, 15:54
Швейцарский горнолыжник повторил 58-летний рекорд на Олимпиаде Спорт, 15:53
Дегтярев допустил запрет на въезд в Россию сменившим гражданство атлетам Спорт, 15:46
Делегирование: как повысить эффективность команды Образование, 15:46
Reuters узнал о нехватке денег в чешской программе по снарядам для ВСУ Политика, 15:44
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40