Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,56 EUR Нал. 70,63 69,63 USD Бирж. 56,96 +0,30 EUR Бирж. 70,22 +0,47 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9216,00 -242,80 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,68 -1,24% DJIA 25212,20 -0,49% Nasdaq 7604,47 +0,58% FTSE 7214,76 -0,13%
Прогнозы аналитиков: Рынок ждет полноценной коррекции
Лента новостей
Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль
Прогнозы аналитиков: Рынок ждет полноценной коррекции
Экономика, 11 фев 2009, 18:25
0
Прогнозы аналитиков: Рынок ждет полноценной коррекции
Инвесторы российского рынка акций соскучились по росту: в среду, 11 февраля, утренняя коррекция вниз уже спустя несколько часов сменилась покупками.

В четверг, 12 февраля, в центре внимания игроков на рынке будет совещание Владимира Путина с представителями нефтяного сектора на тему ослабления фискальной политики в отрасли, а также цены на нефть и ситуация на денежном рынке, говорит директор департамента аналитики компании NetTrader Андрей Верников. На денежном рынке он ожидает ухудшение ситуации - отечественные экономические субъекты проводят налоговые платежи не в долларах, а в рублях. На то что лишних рублей у экономических субъектов нет, указывает динамика валютных торгов на ММВБ (наблюдается сброс валюты), отмечает эксперт. По мнению эксперта, рынок остается сильным, однако его ждет адекватная последней волне роста (37% от минимумов января по индексу ММВБ) коррекция до уровня поддержки на отметке 671 пункт.

В последние два дня динамика российского рынка акций несколько не соответствовала движению мировых фондовых индексов, напоминает начальник аналитического отдела ИК "Файненшл Бридж" Алексей Серов. В случае выхода негативной информации на российских биржах может последовать полноценное снижение. По словам эксперта, причинами повышения цен российских акций последних дней были приостановка девальвации рубля и, соответственно, возросшая привлекательность России с инвестиционной точки зрения. Свою роль сыграло и то, что в последние полтора-два месяца отечественный рынок снизился сильнее, чем другие развивающиеся рынки. Также, вероятно, некоторые инвесторы просто вывели средства из валюты, продав доллары, и вложили часть денег в акции. "Это поддержало российский рынок акций. Однако в случае ухудшения ситуации фондовые индексы могут продемонстрировать очередные локальные минимумы. Мы не исключаем, что это может произойти еще до конца февраля", - заключил А.Серов.

Однако без каких-либо сигналов с зарубежных торговых площадок продолжение подъема котировок на российском рынке акций будет весьма проблематичным, тем более что предыдущий рост, который наблюдался в последнее время, был в большей степени спекулятивным, полагает начальник аналитического отдела ИК "Брокеркредитсервис" Максим Шеин. Для более длительного повышения сейчас нет никаких предпосылок, поэтому текущая неделя будет очень сложной для фондового рынка. Уровень 600 пунктов по индексу РТС вряд ли сможет устоять, и фондовый рынок будет постепенно снижаться, считает специалист.

Аналитик ИГ "Атон" Евгений Носов также не исключает, что российский рынок акций способен продемонстрировать коррекцию. До конца недели может сохраниться умеренно негативная динамика цен. К тому же 16 февраля станет пиком выплат - на этот день запланированы налоговые платежи и возвраты в бюджет. Поэтому неделя для российского фондового рынка, вероятно, будет не самой позитивной. В то же время в этот период может наблюдаться некоторое укрепление рубля, отметил эксперт.

Quote.rbc.ru

Теги: российский рынок
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы Политика
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.