Прогнозы аналитиков: Рынок ждет полноценной коррекции

Инвесторы российского рынка акций соскучились по росту: в среду, 11 февраля, утренняя коррекция вниз уже спустя несколько часов сменилась покупками.

В четверг, 12 февраля, в центре внимания игроков на рынке будет совещание Владимира Путина с представителями нефтяного сектора на тему ослабления фискальной политики в отрасли, а также цены на нефть и ситуация на денежном рынке, говорит директор департамента аналитики компании NetTrader Андрей Верников. На денежном рынке он ожидает ухудшение ситуации - отечественные экономические субъекты проводят налоговые платежи не в долларах, а в рублях. На то что лишних рублей у экономических субъектов нет, указывает динамика валютных торгов на ММВБ (наблюдается сброс валюты), отмечает эксперт. По мнению эксперта, рынок остается сильным, однако его ждет адекватная последней волне роста (37% от минимумов января по индексу ММВБ) коррекция до уровня поддержки на отметке 671 пункт.

В последние два дня динамика российского рынка акций несколько не соответствовала движению мировых фондовых индексов, напоминает начальник аналитического отдела ИК "Файненшл Бридж" Алексей Серов. В случае выхода негативной информации на российских биржах может последовать полноценное снижение. По словам эксперта, причинами повышения цен российских акций последних дней были приостановка девальвации рубля и, соответственно, возросшая привлекательность России с инвестиционной точки зрения. Свою роль сыграло и то, что в последние полтора-два месяца отечественный рынок снизился сильнее, чем другие развивающиеся рынки. Также, вероятно, некоторые инвесторы просто вывели средства из валюты, продав доллары, и вложили часть денег в акции. "Это поддержало российский рынок акций. Однако в случае ухудшения ситуации фондовые индексы могут продемонстрировать очередные локальные минимумы. Мы не исключаем, что это может произойти еще до конца февраля", - заключил А.Серов.

Однако без каких-либо сигналов с зарубежных торговых площадок продолжение подъема котировок на российском рынке акций будет весьма проблематичным, тем более что предыдущий рост, который наблюдался в последнее время, был в большей степени спекулятивным, полагает начальник аналитического отдела ИК "Брокеркредитсервис" Максим Шеин. Для более длительного повышения сейчас нет никаких предпосылок, поэтому текущая неделя будет очень сложной для фондового рынка. Уровень 600 пунктов по индексу РТС вряд ли сможет устоять, и фондовый рынок будет постепенно снижаться, считает специалист.

Аналитик ИГ "Атон" Евгений Носов также не исключает, что российский рынок акций способен продемонстрировать коррекцию. До конца недели может сохраниться умеренно негативная динамика цен. К тому же 16 февраля станет пиком выплат - на этот день запланированы налоговые платежи и возвраты в бюджет. Поэтому неделя для российского фондового рынка, вероятно, будет не самой позитивной. В то же время в этот период может наблюдаться некоторое укрепление рубля, отметил эксперт.

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