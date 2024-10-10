ФНС и Минэкономики поспорили о барьерах для самозанятых на маркетплейсах

ФНС назвала нереализуемым предложение Минэкономразвития ограничить доступ части самозанятых к заказам через маркетплейсы. В министерстве хотят, чтобы платформы сами отслеживали незаконный перевод сотрудников компаний в самозанятые

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) не поддержала предложение Минэкономразвития ввести дополнительные ограничения для самозанятых при работе через маркетплейсы и агрегаторы. Об этом говорится в таблице учета замечаний федеральных органов исполнительной власти к законопроекту Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации» (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Согласно законопроекту, цифровые платформы должны ограничить прием заказов самозанятыми от заказчиков, с которыми они ранее состояли в трудовых отношениях.

Против этой новеллы также высказалась Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее называла ее «ничем не обоснованной».

РБК направил запросы в ФНС, Роструд, ФАС, а также в крупнейшие цифровые платформы — Ozon, «Яндекс», «Мегамаркет», Wildberries, Profi.ru.

Спор о самозанятых

Законопроект Минэкономразвития предлагает установить обязанность цифровой платформы ограничивать принятие заказов исполнителями-самозанятыми (то есть плательщиками налога на профессиональный доход), которые до начала работы на платформе «состояли в трудовых отношениях с пользователями-заказчиками в течение двух лет». Для того чтобы такое ограничение стало возможно, оператор цифровой платформы должен получить «необходимую и достаточную информацию о наличии трудовых отношений».

Соответствующий пункт законопроекта «необходимо исключить в связи с тем, что указанные в нем условия, затрагивающие физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являются нереализуемыми», — указано в отзыве ФНС. Закон о проведении эксперимента по установлению налога на самозанятых (ст. 6) запрещает применять этот спецрежим, если работодатель привлекает самозанятых, с которыми у него были трудовые отношения и с даты увольнения прошло менее двух лет.

Против этой предлагаемой новеллы также выступили в Роструде. «Полагаем, что данная норма носит дискриминационный характер, поскольку ограничивает права одних партнеров-исполнителей по сравнению с другими», — указали в ведомстве. Там также обратили внимание на отсутствие в законопроекте разъяснений, как именно платформы будут получать информацию о прежней занятости работающего на себя.

«Неясно, из какого источника к оператору посреднической цифровой платформы будет поступать «достаточная и достоверная информация» о наличии трудовых отношений с партнерами-исполнителями», — говорится в отзыве Роструда.

Ранее негативный отзыв на предложение Минэкономразвития в части ограничений для самозанятых дали в ФАС. «С одной стороны, [оно] повлечет нарушение трудовых и гражданских прав физических лиц — исполнителей, с другой — возложит на оператора дополнительную обязанность по запросу и проверке соответствующей информации», — отмечали в службе.

Ответ Минэкономики

Аргументы «нереализуемости» данной меры отсутствуют, указало Минэкономразвития в своем комментарии на замечания ведомств. «Оператор может запрашивать у самозанятого сведения о прошлой трудовой деятельности при регистрации на цифровой платформе», — аргументировали в министерстве. Она введена в целях недопущения оказания услуг бывшему работодателю в определенный период после увольнения, чтобы исключить необходимость переквалификации отношений в трудовые (например, ситуация перевода работника в самозанятые при продолжении фактической работы), говорится в документе. В результате в этой части законопроект в настоящее время остался без изменений (доработанный Минэкономики текст документа от 7 октября также есть в распоряжении РБК).

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что законопроект о платформенной занятости прорабатывается.

По данным ФНС, на конец сентября 2024 года уже почти 11,5 млн человек (10,9 млн физлиц и 557 тыс. индивидуальных предпринимателей) были зарегистрированы для применения спецрежима «Налог на профессиональный доход». Они отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами (вместо стандартного подоходного налога), страховые взносы в Соцфонд платить не обязаны. Поэтому работодателям выгоднее заключать договоры с самозанятыми, чем с работниками.

Не претерпела корректировок и та часть законопроекта, которая обязывает оператора цифровой платформы устанавливать ограничения на «систематическое и продолжительное» выполнение работ (оказание услуг) партнером-исполнителем для одного и того же заказчика. Согласно законопроекту, предельные значения этих показателей могут устанавливаться правительством отдельно.

Роль добросовестных партнеров

Предложение Минэкономразвития отражает существующую практику на рынке, когда цифровая платформа предоставляет функционал, позволяющий отсеивать из числа потенциальных партнеров-исполнителей тех, кто ранее состоял с конкретным заказчиком в трудовых отношениях, и именно в отношении размещаемых им заказов, сообщили РБК в YouDo. Такой функционал востребован заказчиками платформы YouDo Business именно в силу императивных требований закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», запрещающего применение налогового режима самозанятости в отношении доходов, получаемых от бывших работодателей, отметили там.

По действующему законодательству независимо от того, привлекает компания лицо непосредственно или посредством платформы, она не вправе сотрудничать с бывшим работником как самозанятым, если не прошло двух лет с момента завершения трудовых отношений, отмечает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Поэтому предлагаемая Минэкономразвития норма носит обеспечительный характер, способствует выполнению положений закона о налоге на профессиональный доход, указывает эксперт.

«Но работоспособность механизма реализации такого требования в законе о платформенной экономике действительно вызывает сомнения, так как нужна надежная система информирования операторов платформ. Если такая система окажется громоздкой, то лучше от нее отказаться», — замечает Зарипов.

Установить дистанционно факты и форматы сотрудничества между заказчиком и исполнителем, возникавшие до начала их взаимодействия с платформой, представляется затруднительным, сказали РБК в Ассоциации цифровых платформ. Платформы выполняют посредническую функцию, предоставляя заказчикам и исполнителям информацию о наличии предметов взаимного интереса. «Соответственно, при реализации предлагаемой нормы по проверке платформа будет вынуждена полагаться на добросовестность партнеров», — отметили там.