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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

ФНС и Минэкономики поспорили о барьерах для самозанятых на маркетплейсах

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Эксклюзивы РБК
ФНС назвала нереализуемым предложение Минэкономразвития ограничить доступ части самозанятых к заказам через маркетплейсы. В министерстве хотят, чтобы платформы сами отслеживали незаконный перевод сотрудников компаний в самозанятые
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) не поддержала предложение Минэкономразвития ввести дополнительные ограничения для самозанятых при работе через маркетплейсы и агрегаторы. Об этом говорится в таблице учета замечаний федеральных органов исполнительной власти к законопроекту Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации» (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Согласно законопроекту, цифровые платформы должны ограничить прием заказов самозанятыми от заказчиков, с которыми они ранее состояли в трудовых отношениях.

Против этой новеллы также высказалась Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее называла ее «ничем не обоснованной».

РБК направил запросы в ФНС, Роструд, ФАС, а также в крупнейшие цифровые платформы — Ozon, «Яндекс», «Мегамаркет», Wildberries, Profi.ru.

Спор о самозанятых

Законопроект Минэкономразвития предлагает установить обязанность цифровой платформы ограничивать принятие заказов исполнителями-самозанятыми (то есть плательщиками налога на профессиональный доход), которые до начала работы на платформе «состояли в трудовых отношениях с пользователями-заказчиками в течение двух лет». Для того чтобы такое ограничение стало возможно, оператор цифровой платформы должен получить «необходимую и достаточную информацию о наличии трудовых отношений».

Соответствующий пункт законопроекта «необходимо исключить в связи с тем, что указанные в нем условия, затрагивающие физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являются нереализуемыми», — указано в отзыве ФНС. Закон о проведении эксперимента по установлению налога на самозанятых (ст. 6) запрещает применять этот спецрежим, если работодатель привлекает самозанятых, с которыми у него были трудовые отношения и с даты увольнения прошло менее двух лет.

Против этой предлагаемой новеллы также выступили в Роструде. «Полагаем, что данная норма носит дискриминационный характер, поскольку ограничивает права одних партнеров-исполнителей по сравнению с другими», — указали в ведомстве. Там также обратили внимание на отсутствие в законопроекте разъяснений, как именно платформы будут получать информацию о прежней занятости работающего на себя.

«Неясно, из какого источника к оператору посреднической цифровой платформы будет поступать «достаточная и достоверная информация» о наличии трудовых отношений с партнерами-исполнителями», — говорится в отзыве Роструда.

Ранее негативный отзыв на предложение Минэкономразвития в части ограничений для самозанятых дали в ФАС. «С одной стороны, [оно] повлечет нарушение трудовых и гражданских прав физических лиц — исполнителей, с другой — возложит на оператора дополнительную обязанность по запросу и проверке соответствующей информации», — отмечали в службе.

Ответ Минэкономики

Аргументы «нереализуемости» данной меры отсутствуют, указало Минэкономразвития в своем комментарии на замечания ведомств. «Оператор может запрашивать у самозанятого сведения о прошлой трудовой деятельности при регистрации на цифровой платформе», — аргументировали в министерстве. Она введена в целях недопущения оказания услуг бывшему работодателю в определенный период после увольнения, чтобы исключить необходимость переквалификации отношений в трудовые (например, ситуация перевода работника в самозанятые при продолжении фактической работы), говорится в документе. В результате в этой части законопроект в настоящее время остался без изменений (доработанный Минэкономики текст документа от 7 октября также есть в распоряжении РБК).

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что законопроект о платформенной занятости прорабатывается.

По данным ФНС, на конец сентября 2024 года уже почти 11,5 млн человек (10,9 млн физлиц и 557 тыс. индивидуальных предпринимателей) были зарегистрированы для применения спецрежима «Налог на профессиональный доход». Они отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами (вместо стандартного подоходного налога), страховые взносы в Соцфонд платить не обязаны. Поэтому работодателям выгоднее заключать договоры с самозанятыми, чем с работниками.

Не претерпела корректировок и та часть законопроекта, которая обязывает оператора цифровой платформы устанавливать ограничения на «систематическое и продолжительное» выполнение работ (оказание услуг) партнером-исполнителем для одного и того же заказчика. Согласно законопроекту, предельные значения этих показателей могут устанавливаться правительством отдельно.

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Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Роль добросовестных партнеров

Предложение Минэкономразвития отражает существующую практику на рынке, когда цифровая платформа предоставляет функционал, позволяющий отсеивать из числа потенциальных партнеров-исполнителей тех, кто ранее состоял с конкретным заказчиком в трудовых отношениях, и именно в отношении размещаемых им заказов, сообщили РБК в YouDo. Такой функционал востребован заказчиками платформы YouDo Business именно в силу императивных требований закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», запрещающего применение налогового режима самозанятости в отношении доходов, получаемых от бывших работодателей, отметили там.

По действующему законодательству независимо от того, привлекает компания лицо непосредственно или посредством платформы, она не вправе сотрудничать с бывшим работником как самозанятым, если не прошло двух лет с момента завершения трудовых отношений, отмечает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Поэтому предлагаемая Минэкономразвития норма носит обеспечительный характер, способствует выполнению положений закона о налоге на профессиональный доход, указывает эксперт.

«Но работоспособность механизма реализации такого требования в законе о платформенной экономике действительно вызывает сомнения, так как нужна надежная система информирования операторов платформ. Если такая система окажется громоздкой, то лучше от нее отказаться», — замечает Зарипов.

Установить дистанционно факты и форматы сотрудничества между заказчиком и исполнителем, возникавшие до начала их взаимодействия с платформой, представляется затруднительным, сказали РБК в Ассоциации цифровых платформ. Платформы выполняют посредническую функцию, предоставляя заказчикам и исполнителям информацию о наличии предметов взаимного интереса. «Соответственно, при реализации предлагаемой нормы по проверке платформа будет вынуждена полагаться на добросовестность партнеров», — отметили там.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
ФНС самозанятые маркетплейс теневая экономика
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