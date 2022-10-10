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Нобелевская премия ,  
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Нобелевскую премию по экономике дали экс-главе ФРС и еще двум американцам

«Лауреаты этого года значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов», - объяснили решение в Нобелевском комитете
Фото: Anders Wiklund / Reuters
Фото: Anders Wiklund / Reuters

Учрежденную Банком Швеции премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально называемую Нобелевской премией по экономике, в 2022 году разделили в равных долях трое ученых — американцы Филипп Дибвиг, Дуглас Даймонд и бывший глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Бен Бернанке. Награды они удостоены «за исследование банков и финансовых кризисов».

«Лауреаты этого года значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Бернанке возглавлял ФРС с февраля 2006 года до февраля 2014 года, в 2009 году за работу на этом посту во время финансового кризиса 2007-08 был признан журналом Time человеком года. Объясняя присуждение Бернанке нобелевской премии, Шведская королевская академия наук отметила, что он проанализировал Великую депрессию 1930-х годов, худший экономический кризис в современной истории, и доказал, что кризис стал таким глубоким и затяжным именно из-за краха банков.

Наряду с Бернанке награду получили Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, соавторы так называемой модели Даймонда-Дибвига, объясняющей феномен массового изъятия средств из банков, что помогать разрабатывать меры снижения рисков попадания в кризис.

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук.

Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2022 году он составляет 10 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.

В нынешнем году нобелевская неделя началась 3 октября. В этот день лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за работы, связанные с изучением «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека», стал шведский биолог, создатель палеогеномики Сванте Паабо. Выбор лауреата объяснили тем, что его работы помогают ответить на вопрос, что именно делает современных людей уникальными и отличает их от неандертальцев и денисовцев, живших на Земле много тысяч лет назад.

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4 октября было объявлено о присуждении Нобелевской премии по физике французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру, чьи эксперименты с запутанными фотонами «расчистили путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием.

5 октября нобелевскую премию по химии за разработку инструментария для создания молекул и за достижения в биоортогональной химии и «клик-химии» отдали Каролин Бертоцци (США), Мортену Мелдалу (Дания) и Барри Шарплессу (США). Последний стал пятым в истории человеком, которому удалось получить Нобелевку дважды.

Кто получал Нобелевскую премию два раза или больше. Фотогалерея
Фотогалерея 

6 октября лауреатом нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Награду Шведская академия присудила ей «за мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».

7 октября лауреатами Нобелевской премии мира были объявлены российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.

Материал дополняется



 

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Нобелевская премия Нобелевская премия по экономике Бен Бернанке США Экономика
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