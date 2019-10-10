Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах

Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах

Минэкономики предлагает не вносить в ЕГРЮЛ информацию о владельцах компаний, учреждаемых в специальных административных районах, а уполномочить хранить эти данные регистратора. Это должно помочь компаниям под угрозой санкций

Вид на остров Октябрьский в Калининграде (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР). Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о поправках в закон об обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Сейчас закон требует, чтобы сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника ООО вносились в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Минэкономразвития предлагает передать ведение реестра участников ООО, зарегистрированных в САР или ТОР, регистраторам. Вносить данные в ЕГРЮЛ для таких компаний будет не нужно.

При таком способе учета из ЕГРЮЛ будут исключены сведения, связанные ‎с долями в ООО. Вместо этого там будет указан регистратор, хранящий эти данные, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Это позволит «сохранять режим конфиденциальности по аналогии с текущим регулированием реестров владельцев ценных бумаг, что в сложившейся ситуации возросшего риска применения мер ограничительного характера (санкций) в отношении российских юридических лиц представляется актуальным», — объяснило Минэкономразвития.