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Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономики предлагает не вносить в ЕГРЮЛ информацию о владельцах компаний, учреждаемых в специальных административных районах, а уполномочить хранить эти данные регистратора. Это должно помочь компаниям под угрозой санкций
Вид на остров Октябрьский в Калининграде (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР). Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о поправках в закон об обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Сейчас закон требует, чтобы сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника ООО вносились в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Минэкономразвития предлагает передать ведение реестра участников ООО, зарегистрированных в САР или ТОР, регистраторам. Вносить данные в ЕГРЮЛ для таких компаний будет не нужно.

При таком способе учета из ЕГРЮЛ будут исключены сведения, связанные ‎с долями в ООО. Вместо этого там будет указан регистратор, хранящий эти данные, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Это позволит «сохранять режим конфиденциальности по аналогии с текущим регулированием реестров владельцев ценных бумаг, что в сложившейся ситуации возросшего риска применения мер ограничительного характера (санкций) в отношении российских юридических лиц представляется актуальным», — объяснило Минэкономразвития.

Компании сами смогут выбрать вариант учета сведений — запись в ЕГРЮЛ или хранение регистратором.

Требования к правилам ведения и хранения списка участников ООО, которые обязан утвердить регистратор, будет устанавливать Банк России. Также регулятор должен будет определить размер максимальной платы, которую он вправе требовать за внесение записей в список участников общества и за предоставление информации из него.

Российские офшоры

Специальные административные районы (САР) были созданы в России в прошлом году — на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Их резиденты могут получить статус международной компании и рассчитывать на преференции — ускоренную регистрацию, налоговые послабления, льготные ставки по дивидендным доходам, менее жесткий валютный контроль. Инициатором создания САР было Минэкономразвития. Цель этой меры — дать возможность крупным зарубежным компаниям, особенно попавшим под санкции, сменить регистрацию на российскую.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в феврале допустил расширение практики создания таких районов на другие регионы России.

ТОРы создаются с 2015 года. ТОРом может стать часть региона, включая ЗАТО, на которой устанавливается особый правовой режим предпринимательской или иной деятельности. Цели — создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие и комфортные условия для населения.

На Дальнем Востоке создано 18 ТОРов. Также ТОРы создаются в моногородах и ЗАТО. Ими, например, являются города Гуково, Тольятти, Набережные Челны.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, ЕГРЮЛ, ТОР
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