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Рейтинг РБК 500 ,  
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Иностранные компании в рейтинге РБК 500

В рейтинге без присвоения номера находятся 120 российских компаний с иностранным контролем, которым размер выручки позволил войти в список РБК 500. В прошлом году таких компаний было 145.

Совокупная выручка иностранных участников составила 8,5 трлн руб. (8,4 трлн в прошлом). При уменьшении числа «иностранцев» средний размер их выручки вырос на 22,5% и составил 70,8 млрд руб. (57,8 млрд руб. годом ранее).

Более половины выручки иностранцев приходится на американские, немецкие и французские компании. Однако первые два места по выручке достались японским компаниям. «Тойота Мотор», принадлежащая Toyota, заняла место лидера прошлых лет. Ею была французская торговая сеть «Ашан», опустившаяся в этом году на шестую позицию.

На втором месте — «Дж.Т.И. Россия», принадлежащая японскому табачному гиганту JTI.

Страна Выручка за 2018 год, млрд руб. Число компаний
США 1688,04 25
Германия 1539,42 21
Франция 1159,02 12
Япония 908,71 9
Республика Корея 559,19 4
Великобритания 387,47 7
Швеция 288,81 7
Швейцария 245,39 4
Италия 234,73 3
Нидерланды 222,40 4
Австрия 198,83 2
Китай 189,71 3
Лихтенштейн 171,79 2
Финляндия 151,92 3
Турция 118,77 3
Дания 78,44 1
Чехия 66,54 1
Белоруссия 43,31 1
Латвия 38,93 1
Испания 34,95 1
Бельгия 31,06 1
Люксембург 29,75 1
Израиль 27,20 1
Венгрия 27,12 1
Польша 24,90 1
Словения 23,54 1

Теги: РБК 500
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