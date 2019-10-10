Иностранные компании в рейтинге РБК 500

В рейтинге без присвоения номера находятся 120 российских компаний с иностранным контролем, которым размер выручки позволил войти в список РБК 500. В прошлом году таких компаний было 145.

Совокупная выручка иностранных участников составила 8,5 трлн руб. (8,4 трлн в прошлом). При уменьшении числа «иностранцев» средний размер их выручки вырос на 22,5% и составил 70,8 млрд руб. (57,8 млрд руб. годом ранее).

Более половины выручки иностранцев приходится на американские, немецкие и французские компании. Однако первые два места по выручке достались японским компаниям. «Тойота Мотор», принадлежащая Toyota, заняла место лидера прошлых лет. Ею была французская торговая сеть «Ашан», опустившаяся в этом году на шестую позицию.

На втором месте — «Дж.Т.И. Россия», принадлежащая японскому табачному гиганту JTI.