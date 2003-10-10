Касьянов: Переговоры о вступлении РФ в ВТО продолжатся

Новые возможности, которые Россия получит от вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), должны превосходить негативные последствия этого для различных отраслей экономики, заявил сегодня журналистам премьер-министр Михаил Касьянов, находящийся с рабочим визитом в Сочи. Евросоюз, отметил М.Касьянов, поддерживает вступление России в ВТО.

Новые возможности, которые Россия получит от вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), должны превосходить негативные последствия этого для различных отраслей экономики, заявил сегодня журналистам премьер-министр Михаил Касьянов, находящийся с рабочим визитом в Сочи. Евросоюз, отметил М.Касьянов, поддерживает вступление России в ВТО.

Говоря о ходе переговорного процесса по вступлению России в ВТО, М.Касьянов отметил, что переговоры "не зашли в тупик". Он выразил надежду, что все трудности переговорного процесса будут преодолены. По мнению премьера, любой переговорный процесс требует взвешенного компромисса, однако этот компромисс не должен наносить ущерба России.

Напомним, 9 октября, глава Минэкономразвития РФ Герман Греф заявил, что переговоры по вступлению России в ВТО зашли в тупик, и есть опасность того, что они будут отложены на год. "Переговоры проходят очень тяжело. Они в тупике", - сказал министр, сообщив, что только что вернулся из Брюсселя, где проводил переговоры с Еврокомиссией по вступлению России в ВТО. "Мы едва не разошлись на том, чтобы прервать переговоры по вступлению в ВТО на год", - подчеркнул Г.Греф. По словам Германа Грефа, на переговорах в Брюсселе Еврокомиссия требовала от России в качестве условия вступления в ВТО единовременно повысить внутренние тарифы на нефть и газ до уровня общеевропейских. Российский министр заметил, что этот вопрос "вообще не лежит в плоскости переговоров по ВТО, поскольку эта организация не занимается подобными вопросами".

В свою очередь, президент РФ В.Путин сделал резкое заявление в ответ требования Еврокомиссии об использовании Европой трубопроводной российской газовой системы в качестве одного из условий вступления РФ в ВТО. Глава РФ указал, что для России такие условия неприемлемы