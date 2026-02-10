Bloomberg объяснил, как власти Венесуэлы пытаются удержать курс валюты

Частные банки Венесуэлы активно продают американские доллары на аукционах. Это часть правительственной стратегии по поддержанию курса национальной валюты и сдерживанию девальвации, поясняет Bloomberg

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Временное правительство Венесуэлы увеличивает объемы продажи долларов через частные банки с целью поддержать стабильный курс национальной валюты — боливара, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Síntesis Financiera.

По их оценке, только на этой неделе местные банки продадут на аукционах $280 млн. В конце прошлого месяца Центробанк Венесуэлы сообщал о продаже $500 млн.

Цель этой меры — сдержать девальвацию на коммерческом рынке долларов, где валюта торгуется по курсу 550 боливаров за доллар по сравнению с официальным курсом в 385 боливаров. Как отмечает Bloomberg, с момента, когда банки начали прибегать к продажам через аукционы, разрыв между двумя курсами сократился.

«Тот факт, что аукционы начинают проводиться еженедельно и что их масштабы известны, снижает премию за риск и способствует стабилизации рыночной ставки», — говорится в отчете аналитиков.

Однако проблемы с прозрачностью сохраняются, поскольку правительство Венесуэлы по-прежнему не раскрывает информацию, как распределяется американская валюта, пишет Bloomberg.

Венесуэльский боливар потерял около 100% своей стоимости за последние пять лет. С момента похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то есть примерно за месяц, валюта обвалилась примерно на 16,5%. А за три месяца, во время которых росла геополитическая напряженность из-за угрозы вторжения американских войск в Венесуэлу, боливар упал почти на 43%.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», когда по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а Мадуро вместе с женой был захвачен американским спецназом. Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами, он предстал перед американским судом. Россия осудила вторжение США. К власти в Венесуэле пришла Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента страны.