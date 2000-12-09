Хусейн очень хочет помочь Арафату

Президент Ирака даже готов пожертвовать «ради такого благого дела» теми доходами, которые его страна получает от ограниченной санкциями ООН продажи нефти.

Вдобавок Ирак официально заявил, что требует от ООН направить палестинцам 1 миллиард евро от продажи нефти по программе "Нефть в обмен на продовольствие". Руководство Ирака сегодня дало понять, что готово возобновить экспорт нефти, приостановленный 1 декабря. Но при этом Ирак потребовал, чтобы «как минимум 1 миллиард евро из его нефтяных доходов был выделен палестинцам в знак поддержки их борьбы против Израиля».

Из этих средств Ирак предлагает 300 миллионов евро направить на поддержку палестинских семей погибших и раненых в результате стычек с израильтянами в последние три месяца. А остальную часть средств предлагается выделить на закупку продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров.

Как заявил сегодня представитель правительства Ирака после совместного заседания Совета Революционного Командования страны и правящей партии Баас, возглавляемой президентом Саддамом Хусейном, "Совет Безопасности ООН не выполняет своих собственных обязательств перед Ираком, которые закреплены в его же резолюции". Это, по мнению Ирака, ставит под сомнение законность резолюции и ее выполнения, особенно, на фоне того, что Совет безопасности ООН сам не уважает устанавливаемых в ней требований".

С помощью такой немного мудреной формулировки Багдад хочет поставить руководство ООН перед выбором – либо окончательно лишить мир иракской нефти, а это – довольно значительная доля в общем объеме добычи «черного золота», поставляемого на мировой рынок странами ОПЕК. Либо согласиться на условия Ирака и разрешить Багдаду отправить огромные средства на поддержку кровавого палестинского восстания. Выбор из этих двух зол довольно сложен, поэтому можно предположить, что в ООН наверняка будут искать какой-то другой, третий выход из создавшейся ситуации.