Хусейн очень хочет помочь Арафату

Вдобавок Ирак официально заявил, что требует от ООН направить палестинцам 1 миллиард евро от продажи нефти по программе "Нефть в обмен на продовольствие". Руководство Ирака сегодня дало понять, что готово возобновить экспорт нефти, приостановленный 1 декабря. Но при этом Ирак потребовал, чтобы «как минимум 1 миллиард евро из его нефтяных доходов был выделен палестинцам в знак поддержки их борьбы против Израиля».
Из этих средств Ирак предлагает 300 миллионов евро направить на поддержку палестинских семей погибших и раненых в результате стычек с израильтянами в последние три месяца. А остальную часть средств предлагается выделить на закупку продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров.
Как заявил сегодня представитель правительства Ирака после совместного заседания Совета Революционного Командования страны и правящей партии Баас, возглавляемой президентом Саддамом Хусейном, "Совет Безопасности ООН не выполняет своих собственных обязательств перед Ираком, которые закреплены в его же резолюции". Это, по мнению Ирака, ставит под сомнение законность резолюции и ее выполнения, особенно, на фоне того, что Совет безопасности ООН сам не уважает устанавливаемых в ней требований".
С помощью такой немного мудреной формулировки Багдад хочет поставить руководство ООН перед выбором – либо окончательно лишить мир иракской нефти, а это – довольно значительная доля в общем объеме добычи «черного золота», поставляемого на мировой рынок странами ОПЕК. Либо согласиться на условия Ирака и разрешить Багдаду отправить огромные средства на поддержку кровавого палестинского восстания. Выбор из этих двух зол довольно сложен, поэтому можно предположить, что в ООН наверняка будут искать какой-то другой, третий выход из создавшейся ситуации.