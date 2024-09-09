Bloomberg узнал, какие главные недостатки ЕС назвал Драги

Экс-глава ЕЦБ Марио Драги представит 400-страничный доклад «о конкурентоспособности Европы», где укажет на различные вызовы: от отсутствия инноваций до высоких цен на энергоносители

Марио Драги (Фото: Massimo Percossi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги намерен представить стратегию борьбы с препятствиями, которые мешают развитию трех основ экономического потенциала Евросоюза — единого рынка, капитала и талантливых специалистов, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на источники, знакомые с докладом Драги «о конкурентоспособности Европы», с которым он 9 сентября выступит перед Еврокомиссией. План предусматривает увеличение инвестиций в ключевые сектора, включая энергетику, телекоммуникации и финансы. Особое внимание Драги уделит демографии, отметив, что сокращение населения усугубляет нехватку квалифицированных сотрудников.

Как ожидается, экс-глава ЕЦБ укажет на риск экономического спада Европейского союза и призовет к значительным вложениям для стимулирования рынка. Евросоюз столкнулся с различными вызовами: от отсутствия инноваций до высоких цен на энергоносители, считает Драги. Что касается последнего, он считает, что «Европа не может быть конкурентоспособной, когда платит за энергоносители в четыре раза больше, чем конкуренты». В то же время, убежден бывший глава ЕЦБ, Евросоюз должен удерживать лидерство в сфере зеленого перехода, что влечет за собой дополнительные расходы.

В своем докладе экс-глава ЕЦБ затронет и оборону. Издание Politico со ссылкой на проект документа писало, что Драги призовет пересмотреть порядок инвестиций в оборону с целью укрепления промышленного потенциала ЕС и уменьшения зависимости от поставок американского оружия.

В отчете Драги 400 страниц, его подготовкой экс-глава ЕЦБ занимался несколько месяцев. Его публикацию несколько раз откладывали, в том числе из-за выборов в Европарламент. На прошлой неделе Драги встречался с европейскими дипломатами, представил им выдержки из документа, а также заявил, что власти стран ЕС все сильнее осознают свою неспособность достаточно быстро реагировать на вызовы со стороны Китая и США, пишет Bloomberg.