Аналитики объяснили снижение «импортного» НДС на 15% в августе

Доходы бюджета от импортного НДС в августе сократились на 15,2% относительно августа 2023 года. В отсутствие статистики ФТС данные по поступлениям НДС могут быть предварительным показателем динамики импорта, поясняют эксперты

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Доходы федерального бюджета от НДС в отношении импортных товаров в августе 2024 года сократились на 68,7 млрд руб., или на 15,2%, по сравнению с прошлым годом — до 382,9 млрд руб. с 451,6 млрд руб. в августе 2023 года, следует из предварительной оценки Минфина по исполнению федерального бюджета за восемь месяцев 2024 года. В предыдущем месяце «импортный» НДС демонстрировал рост (плюс 5,9% к июлю 2023 года), а за январь—август эти поступления увеличились на 4,8% к тому же периоду прошлого года.

Прямая статистика Федеральной таможенной службы (ФТС) по импорту пока доступна только за январь—июнь 2024 года: в первом полугодии текущего года импорт товаров в Россию составил $130,4 млрд, что на 8,1% ниже, чем за аналогичный период 2023 года ($141,9 млрд).

В отсутствие актуальных данных ФТС показатели доходов бюджета от НДС на импорт могут служить предиктором (предсказателем) для оценки динамики импорта, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Но для полноценной картины необходимо учитывать эффект изменения курса рубля, добавляет она. «Например, курс рубля к юаню в августе 2024 года был примерно на 11% крепче августа 2023 года, к доллару — на 11%. То есть курсовая динамика определила львиную долю снижения», — отмечает Донец.

«В прошлом году был временный всплеск импорта и соответствующих платежей в июле—августе. Поэтому корректнее смотреть динамику с начала года. Она соответствует ожиданиям Минфина», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В 2023 году НДС на импорт обеспечил 15% доходов федерального бюджета. При ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) его администрирует Федеральная налоговая служба, а при ввозе из других стран — таможенные органы. Налог переводится по итогам месяца, в котором товар ввезли, до 20-го числа следующего месяца (при импорте из ЕАЭС) или до 28-го числа следующего месяца (при ввозе из других стран).

В базу для расчета этого налога входит таможенная стоимость товара, а она может быть выражена в иностранной валюте. Соответственно, при снижении курса этой валюты к российской рублевый эквивалент налога будет меньше. Поэтому, например, в долларовом выражении поступления ввозного НДС в августе сократились менее значительно — на 9,4%, обращает внимание ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук.

Динамика импорта и поступлений НДС не всегда совпадает, что затрудняет точные оценки на основе данных об НДС, предупреждает он.

С чем связано снижение в августе

По оценке директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, из доли сокращения поступлений от НДС на импорт в августе около 7 процентных пунктов можно объяснить изменением валютного курса. «Шесть процентных пунктов — изменением валютной стоимости импорта, и еще около 2 процентных пунктов — прочими факторами», — перечисляет он.

По словам Куликова, это плохо наблюдаемо, но из 6 процентных пунктов эффекта стоимости, вероятно, большая часть связана с сокращением физического объема поставок либо сложностями в расчетах за поставки. «Но также не исключено, что мы в очередной раз сталкиваемся с изменениями сезонности», — допускает эксперт.

Отчасти текущая волатильность в поступлениях НДС (которые зависят от официальных курсов Банка России) может быть также связана с рассинхронизацией внутренних валютных курсов в России, предполагает Фиранчук. Кросс-курс юаня к доллару, пересчитанный по официальному курсу ЦБ, во-первых, стал очень волатильным, во-вторых, такой курс значительно отличается от курса юаня к доллару на мировых рынках, указывает эксперт.

По мнению Донец, проблемы с расчетами пока не сильно отражаются на импорте. «По обрывочным сведениям, которые можно понять с рынка, скорее проблема в расчетах есть, она серьезная, но скорее выражена в формате более длинных и более дорогих расчетов, которые в стоимости обслуживания теперь составляют минимум 5–7% дополнительных издержек», — говорит Донец. Эти дополнительные издержки, по ее словам, в основном переносятся в цены, в том числе для российских потребителей. «По профилю импорта мы видим, что ситуация не усугубляется, но надо дождаться данных ЦБ», — добавляет эксперт.

Если брать месячные данные по импорту товаров, то динамика импорта восстанавливается, указывает Донец: «Импорт осуществляется, хоть и дороже, и дольше». В августе, по ее оценке, импорт остался на июльском тренде, то есть сократился примерно на 4% в долларовом эквиваленте.

На фоне западных санкций у России и Китая (ее основного торгового партнера) возникли проблемы с банковскими платежами по трансграничной торговле. В декабре 2023 года в США вступил в силу указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому ОПК. Летом 2024-го Соединенные Штаты расширили этот механизм. Китайские государственные банки начали приостанавливать транзакции с Россией, к августу объем зависших платежей составил десятки миллиардов юаней, писал Reuters.

Импорт из Азии (статистика по странам не раскрывается) в первом полугодии 2024 года снизился на 4,8%, следует из данных на сайте ФТС. По данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2024 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6% по сравнению с тем же показателем прошлого года, до $137 млрд, импорт из Китая в январе—июле 2024 года сократился примерно на 1%, до $62 млрд.