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Финансовый сектор и оборонка поддержали падающую экономику во II квартале

Во втором квартале 2022 года российский ВВП снизился на 4,1% в годовом выражении, уточнил Росстат (первая оценка была 4%). Среди растущих секторов были строительство, финсектор, госуправление и обеспечение военной безопасности
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Реальный ВВП России упал во втором квартале к тому же периоду предыдущего года на 4,1% вслед за ростом на 3,5% в первой четверти, его номинальный объем составил около 34,7 трлн руб., сообщил 9 сентября Росстат, представляя первую детальную оценку экономики за этот период производственным методом (оценка добавленной стоимости по всем отраслям).

В августе Росстат сообщал, что ВВП в апреле—июне снизился на 4% год к году, не приводя подробностей.

По данным статистической службы, лидерами снижения оказались отрасли оптовой и розничной торговли (минус 14,1% к тому же периоду 2021 года), что связано с ослаблением потребительского спроса; коммунальный сектор (водоснабжение, утилизация отходов и т.д.) — минус 9,2%; транспортировка и хранение — минус 3,9%, что могло быть связано в том числе со снижением поставок «Газпромом» трубопроводного газа в Европу. По данным за 2021 год, на отрасли торговли и транспортировки приходится почти пятая часть российской экономики.

Росстат зафиксировал снижение ВВП во втором квартале на 4%
Экономика
Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В то же время ряд отраслей показал рост вопреки начавшейся рецессии в экономике. Так, во втором квартале добавленная стоимость в сельском хозяйстве выросла на 1,7%, в строительстве — на 3,4% (на его долю приходится около 5% в структуре российского ВВП), финансовом и страховом секторе — на 4,4% (доля в экономике — 4,6%).

Кроме того, сектор госуправления, социального обеспечения и обеспечения военной безопасности, в который входят в том числе управление, контроль и регулирование вопросов, связанных с обороной и деятельностью вооруженных сил, вырос на 1,1%. Этот сектор в 2021 году формировал 7,1% в структуре экономического выпуска страны.

Как поясняет Росстат, «среди основных причин сокращения физического объема ВВП — снижение потребительского спроса и санкционное давление».

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Костин оценил сроки возврата экономики к уровню 2021 года
Экономика
Андрей Костин

Также, по данным службы, дефлятор ВВП, отражающий влияние цен в различных секторах, во втором квартале 2022 года составил 17% (в первом квартале было 23%), в том числе в добыче полезных ископаемых — 40,7%, что в Росстате объясняют «ростом мировых цен на энергоресурсы, ростом цен на строительные материалы, ростом тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, а также изменением логистических цепочек поставок товаров».

По данным ведомства, во втором квартале ВВП снизился по отношению к предыдущему кварталу в постоянных ценах с устранением сезонного фактора примерно на 1,9% после снижения на 0,3% в первом квартале тем же способом измерения. Это позволяет говорить о состоявшейся технической рецессии, которая определяется как снижение ВВП в квартальном выражении хотя бы два квартала подряд.

Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных Банком России в начале сентября, ВВП России по итогам 2022 года снизится на 4,2% и продолжит снижение в 2023 году — минус 1,8%.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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