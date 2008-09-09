ЕТС: доллар вырос на 32 коп.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 10 сентября 2008г., вероятно, составит 25,58 руб./долл.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 10 сентября 2008г., вероятно, составит 25,58 руб./долл. Таким образом, официальный курс валюты США на 10 сентября увеличится на 32 коп., или на 1,3%. Напомним, что в предыдущий торговый день доллар, напротив, уменьшился в стоимости на 20 коп. Банк России, вероятно, установит официальный курс евро на 10 сентября 2008г. на уровне 36,10 руб./евро. Данный показатель уступает на 17 коп., или почти на 0,5%, официальному курсу европейской валюты, установленному Банком России на 9 сентября.



На международных биржах в утренние часы во вторник наблюдалось значительное укрепление американской валюты к евро. К моменту установления курсов ЦБ РФ на рынке Forex за 1 евро платили порядка 1,4110 долл., тогда как к концу первой половины дня 8 сентября за 1 евро давали около 1,4330 долл. По сравнению с предшествующими торговыми сутками валюта США укрепилась по отношению к евро примерно на 1,5%.



Курс рубля останется высоким, полагает аналитик "Альфа-Банка" Ольга Найденова. Она отметила, что Центробанк РФ поддерживает рубль на самых низких допустимых уровнях в течение последних нескольких лет с тех пор, как сырьевые рынки стали расти. Фундаментально с того момента ничего не изменилось, и рубль должен вернуться к значениям, которые были в июле. К концу года российская валюта начнет расти, считает эксперт. По ее словам, Центробанк допускал большую волатильность валютной "корзины", тем самым дестимулируя спекулятивные притоки капитала, которые в свою очередь также заставляли рубль укрепляться, что было опасно с точки зрения инфляции. О.Найденова придерживается мнения, что в условиях поддержки высоких цен на энергоносители российская валюта будет иметь потенциал для роста.



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