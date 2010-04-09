Рост на торгах в Европе не повлиял на динамику ММВБ

Фондовые торги в Европе 9 апреля открылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятных новостей по экономике США.

Фондовые торги в Европе 9 апреля открылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятных новостей по экономике США. Представленные международным советом торговых центров данные свидетельствуют о том, что в марте 2010г. объем продаж в 31 торговой сети США увеличился на 9%, а месячная выручка достигла максимального уровня за 11 лет. Эта информация оказала позитивное влияние на динамику котировок на фондовом рынке, так как вселила в инвесторов оптимизм относительно темпов восстановления крупнейшей экономики мира.



На этом фоне в центре внимания игроков фондового рынка оказался банковский сектор: акции французских BNP Paribas и Societe Generale SA торгуются сегодня в "плюсе" (+1,6% и +1,5% соответственно), бумаги британского Barclays и немецкого Deutsche Bank AG прибавили в цене 0,6% и 1,6% соответственно. Акции британских кредитных учреждений Lloyds Banking Group и HSBC Holdings прибавили в цене 1,6% и 1,5% соответственно, бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 1,8%.



Оказывают поддержку рынку и новости сырьевого сектора. На фоне повышения цен на нефть растут котировки крупных энергетических компаний: акции британских BP и Royal Dutch/Shell подорожали на 0,8% и 1,2% соответственно, акции французской Total SA – на 1,6%. Аналогично обстоит ситуация и с ценными бумагами крупных горнодобывающих компаний: акции британско-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton прибавили в стоимости 1,2% и 1,1% соответственно, ценные бумаги Anglo American и швейцарской Xstrata подорожали на 1,8% и 1,6% соответственно.



Благоприятно сложились европейские фондовые торги для швейцарского производителя ароматизаторов Givaudan: акции компании подорожали на 7,1% на фоне информации о том, что ее продажи выросли в I квартале 2010г. на 9,2%, что превзошло ожидания аналитиков.



По состоянию на 14:00 мск индекс FTSE 100 повысился на 0,73% - до 5754,87 пункта, французский CAC 40 - на 1,07%, до 4020,95 пункта, немецкий DAX - на 0,82%, до 6222,71 пункта, швейцарский SMI - на 1,15%, до 6868,94 пункта.



Промышленные цены в Великобритании в марте 2010г. повысились на 5% по сравнению с мартом 2009г. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет Национального статистического бюро Великобритании. Аналитики ожидали роста этого показателя на 4,4%. Рост промышленных цен в годовом исчислении в марте с.г. оказался самым высоким с ноября 2008г.



По сравнению с февралем 2010г. промышленные цены в Великобритании за минувший месяц выросли на 0,9%.



Объем промышленного производства во Франции в феврале 2010г. не изменился по отношению к предыдущему месяцу, сообщило национальное статистическое бюро Франции Insee. Данная динамика совпала с прогнозами аналитиков.



По уточненным данным, промышленное производство во Франции в январе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 1,1%. Ранее сообщалось о росте показателя на 1,6%.



Положительное сальдо торгового баланса Германии в феврале 2010г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с январем 2010г. выросло на 39% и составило 12,1 млрд евро, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство Германии. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 11,2 млрд евро. В январе 2010г. профицит торгового баланса Германии составлял 8,7 млрд евро с учетом сезонной коррекции.



Без учета сезонной поправки профицит торгового баланса Германии в феврале 2010г. составил 12,6 млрд евро, что на 57,5% выше аналогичного показателя за февраль 2009г. (8 млрд евро).



Объем экспорта Германии в феврале 2010г. (с учетом сезонной коррекции) составил 71,3 млрд евро, увеличившись по сравнению с показателем предыдущего месяца на 5,1%, тогда как объем импорта увеличился на 0,2% - до 59,2 млрд евро.



На торгах ADR российских компаний на LSE котировки бумаг в целом демонстрировали повышение. К 14:00 мск в лидеры роста вышли следующие бумаги:







Наиболее заметное снижение котировок на LSE показывали следующие бумаги:







Позитивное открытие торгов в Европе не оказало влияния на динамику индекса ММВБ, который также демонстрировал рост. Стоит, однако, отметить, что затем в течение непродолжительного времени российский индекс немного ухудшил динамику.







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