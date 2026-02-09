Власти поменяют порядок уплаты НДФЛ для иностранных работников

Трудовые мигранты в России должны будут уплачивать авансовый НДФЛ и за своих детей, следует из пакета поправок, разработанных Минфином. Для подтверждения временного проживания иностранец обязан будет подтверждать легальные доходы

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Минфин России разработал и внес в правительство пакет системных поправок в законодательство, регулирующее трудовую деятельность иностранных граждан в России и их налогообложение. В частности, трудовые мигранты, получившие право работать по патенту, будут осуществлять фиксированные платежи в счет НДФЛ не только за себя, но и за несовершеннолетних детей (за каждого ребенка). По достижении 18 лет дети иностранных работников обязаны будут выехать из страны или оформить собственный патент с уплатой полного платежа.

Кроме того, такие платежи обязаны будут вносить не только работающие по патенту иностранцы, но и временно или постоянно проживающие в России иностранцы, нанятые физлицами (для личных нужд), а также те, кто трудится у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента (это, например, иностранные студенты, научные или педагогические работники, беженцы или получившие временное убежище).

Соответствующие законопроекты (есть у РБК) были одобрены 9 февраля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности — при учете доработки, сообщил РБК источник, знакомый с повесткой комиссии. РБК направил запрос в Минфин и в ФНС России.

Новые требования соответствуют целям и задачам, закрепленным в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Смысл проекта — радикально сократить «дешевую» трудовую миграцию, повысить фискальную отдачу от каждого находящегося в стране иностранца. Государство устанавливает четкий финансовый ценз для пребывания. Проще говоря, предлагается допускать и оставлять в стране только тех, кто получает легальный доход и платит налоги, а не паразитирует на социальной политике России», — указал он.

По действующему законодательству сначала иностранец уплачивает авансовые платежи за время действия патента (устанавливаются с учетом регионального коэффициента), а затем работодатель как налоговый агент в обычном порядке рассчитывает НДФЛ для такого работника, но с зачетом уплаченных авансовых платежей по патенту. С 2025 года к доходам таких иностранных работников применяется стандартная прогрессивная шкала НДФЛ с пятью ступенями (от 13 до 22%).

Законопроекты, внесенные Минфином, предусматривают:

дифференциацию ставок фиксированного НДФЛ для иностранцев, работающих у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд (1700 руб. в месяц без учета ежегодного коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента), и для иностранцев, работающих в организациях или у индивидуальных предпринимателей (1200 руб. без учета коэффициентов, как и сейчас);

необходимость для иностранцев для подтверждения временного или постоянного проживания предоставлять документ, подтверждающий легальные доходы в России;

новые условия для мигрантского патента: он не будет выдан или не будет продлен (будет аннулирован), если по иностранному гражданину у Федеральной налоговой службы (ФНС) нет информации о его доходах или если сумма его доходов в расчете на себя или на каждого члена его семьи, находящегося в России, составляет менее одного прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, Минфин предлагает кратно увеличить минимальную зарплату высококвалифицированных иностранных специалистов: если сейчас она составляет 250 тыс. руб. в месяц, то предлагается поднять ее до 358,5 тыс. для отдельных категорий иностранцев (медицинские, педагогические, научные работники) и до 717 тыс. для остальных иностранцев.

Данные пороги будут ежегодно индексироваться исходя из динамики среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций за предыдущий год. Предполагается, что данные изменения направлены на то, чтобы статус высококвалифицированных специалистов не использовался на практике для приобретения его иностранными гражданами с более низкой профессиональной квалификацией.