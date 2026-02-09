Детское пособие не смогут получить проживающие менее пяти лет в России

Власти намерены ужесточить критерии назначения детских пособий для семей с низкими доходами. Если родитель был принят в гражданство России, он должен будет прожить в стране не менее пяти лет, чтобы претендовать на такое пособие

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Минтруд предложил ужесточить критерии назначения единого пособия на детей для семей с недостаточными доходами. Поправками в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, предлагается уточнить, что право на пособие предоставляется гражданам, которые постоянно проживают на территории России «в статусе гражданина Российской Федерации не менее пяти лет». Подготовленный министерством законопроект, согласованный Минфином, Минэкономразвития, МВД и Соцфондом, вынесен на заседание правкомиссии по законопроектной деятельности (он есть у РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Законопроект одобрен правкомиссией, сообщил РБК источник, знакомый с итогами заседания.

В пресс-службе Минтруда подтвердили, что предполагается установление требований к периоду проживания в России в российском гражданстве для обращения за единым пособием на уровне пяти лет. Там охарактеризовали эти поправки как «продолжение последовательной политики по исключению ситуаций, когда мотивацией для вступления в гражданство становится возможность получения детских выплат».

Законопроект сужает круг получателей пособия, вводя «ценз оседлости» именно в гражданском статусе и приоритизируя поддержку для тех, кто имеет более длительную и устойчивую правовую связь с государством, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Напомню, что сейчас в законодательстве установлено право нуждающихся в социальной поддержке беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет, на получение ежемесячного пособия. Условием получения помощи является наличие гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на ее территории», — указал он.

Сейчас детское пособие может быть назначено любому гражданину России, постоянно проживающему в стране. Условие о пяти годах постоянного проживания в статусе гражданина не позволит сразу получать это пособие новым гражданам, принятым в гражданство России в общем порядке (для принятия в гражданство они должны сначала не менее пяти лет постоянно проживать в России, владеть русским языком, знать историю и основы российских законов).

При этом от необходимости соответствовать критерию пятилетнего проживания, в соответствии с поправками Минтруда, будут освобождены:

граждане, которые приобрели гражданство России по рождению;

граждане, которые приобрели гражданство в результате признания гражданином (по такой процедуре российскими гражданами стали жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей);

граждане, которые приобрели гражданство по госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников;

граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на Украине или являющиеся ветеранами боевых действий.

Внедрение предлагаемых изменений потребует доработки информационной системы Социального фонда России, в которой осуществляется назначение единого пособия, а также информационных систем ряда других ведомств, уточнили в Минтруде. Поэтому применение новых требований к давности получения российского гражданства и проживания в стране планируется с 1 апреля 2027 года, указали там.

Этот же законопроект расширяет возможности для фактического продолжения получения единого пособия семьями, у которых среднедушевой доход превысил региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Сейчас, если доход превысил прожиточный минимум даже на 100 руб., право на пособие утрачивается, этот вопрос затрагивался на пресс-конференции президента Владимира Путина в декабре 2025 года. Поправки позволят таким гражданам, при превышении среднедушевого дохода над прожиточным минимумом не более чем на 10%, повторно получить пособие один раз (однократное переназначение), в этом случае пособие будет выплачиваться в базовом размере — 50% прожиточного минимума на ребенка.

Пособие назначается одному из родителей ребенка в возрасте до 17 лет. Оно выплачивается семьям, в которых среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума на человека в регионе. При назначении пособия учитывается имущественная обеспеченность семьи (например, владельцам двух автомобилей его не назначат). У родителей должен быть трудовой доход или объективные причины его отсутствия. Размер выплат составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка — в зависимости от того, сколько доход в семье не дотягивает до прожиточного минимума.