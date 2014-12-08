Цена нефти марки Brent упала ниже $67 впервые за пять лет

Цена барреля североморской нефти Brent впервые с октября 2009 года опустилась ниже $67 за баррель. Падение нефтяных котировок снижает курсы сырьевых валют, в том числе и рубля

Фото: REUTERS 2014

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE Futures стоимость фьючерсов Brent с поставкой в январе 2015 года опускалась до $66,8 за баррель, что более чем на 3% ниже уровня закрытия вчерашних торгов и является самым низким показателем с 7 октября 2009 года.

По состоянию на 15:20 мск стоимость январского фьючерса Brent составляла $67,06 за баррель, что на 2,02% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно стоимость январских фьючерсов нефти марки WTI упала сегодня более чем на 2%, опустившись до $64,11 за баррель.

"Падение цен на нефть оказывает негативное давление не только на рубль, но и на все сырьевые валюты", – омтечает старший аналитик банка "ГЛОБЭКС" Елена Лысенкова.

К 15.40 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 53,427 руб., что на 91,7 коп. больше, чем было на закрытии торгов 5 декабря. Курс евро к этому моменту составлял 65,497 руб., что на 87,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее сегодня аналитики Citi в области энергетики сообщили, что цены на нефть может ожидать заметный, но кратковременный рост.

Напомним, что 8 сентября 2014 года стоимость нефти Brent впервые с июня 2013 года опустилась ниже отметки в $100 за барр. Еще в июне 2014 года цена на Brent составляла более $115 за барр., но с тех пор упала более чем на 30%.

В середине ноября эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) сообщили, что тенденция к снижению нефтяных цен еще не исчерпала себя. По их словам, снижение спроса на нефть со стороны Китая и рост нефтедобычи в США приведут к тому, что в начале 2015 года цены на нефть упадут ниже нынешних минимумов.

Одновременно президент России Владимир Путин заявил, что власти допускают возможность «катастрофического снижения цен на энергоносители» и просчитывают то, как будет развиваться в этой ситуации экономика страны.

27 ноября в интервью австрийской газете Die Presse глава компании "Роснефть" Игорь Сечин признал, что цена на нефть может упасть до $60 за баррель. Он добавил, что снижение нефтяных цен до такого уровня устраивает компанию, но вынудит ее отложить некоторые проекты.