Politico раскрыло, почему экономика США при Трампе стала «более арабской»

В США возник госкапитализм по ближневосточному типу, об этом свидетельствуют схожая инвестиционная стратегия и стирание границ между предпринимательством, политической деятельностью и правительством, пишет Politico

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Экономика Дональда Трампа все больше начинает быть похожей на модель Саудовской Аравии, сообщает Politico.

Во время второго президентского срока Трамп и его заместители превратили федеральные агентства в инвестиционные подразделения, которые направляют капитал в отрасли и компании, которые соответствуют стратегическому и политическому видению Трампа. Как и в Саудовской Аравии, эти отрасли и компании связаны с семьей и союзниками лидера, пишет Politico. По сведениям издания, саудовским чиновникам «не кажется чуждым» государственный капитализм Трампа.

Помимо этого, в США стираются границы между частным предпринимательством, политической деятельностью и правительством. В странах Персидского залива наблюдается близкая динамика, объясняет Politico.

Бывший сотрудник Минфина и Совбеза США Уильям Векслер, который десятилетиями приезжал в Саудовскую Аравию, рассказал Politico, что при принятии политических решений многие арабские лидеры считают важными факторами личные отношения, построенные на заслуженном доверии и семейных узах.

После победы Трампа он разговаривал с высокопоставленным региональным чиновником о том, чего ожидать от второй администрации и чем она будет отличаться. «Ваша страна становится все более арабской», — ответил тогда с улыбкой чиновник.

Трамп и его семья владеют рядом криптовалют и объектами недвижимости. Так, капитализация криптовалюты семьи — $6,16 млрд, в начале сентября она заняла 26-е место в списке крупнейших цифровых активов CoinMarketCap. Для сравнения: у Toncoin (TON) этот показатель составляет $8 млрд.

Кроме WLFI, перед инаугурацией Трампа 20 января его команда выпустила мем-токены OFFICIAL TRUMP (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA), которые в течение суток вошли в список крупнейших по капитализации криптовалют. Как писала The New York Times, мемкоином TRUMP управляет Трамп-младший.

Помимо криптовалюты, Трамп также вкладывал средства в строительство недвижимости. Компания президента Trump Organization известна своими проектами в Нью-Йорке, где были построены небоскреб Trump Tower (58 этажей), отель Grand Hyatt (26 этажей), а также небоскребы Trump World Tower (72 этажа) и Trump Building (70 этажей).

Кроме того, компании принадлежат площади в комплексе 1290 Avenue of the Americas и земля под Niketown в Нью-Йорке, отели Trump Chicago в Чикаго и Trump International Hotel Washington в Вашингтоне. Она также занималась проектированием и возведением различных объектов за рубежом, а именно в Корее, Канаде и ОАЭ.

Среди других активов Трампа — элитные площадки для гольфа и гольф-курорты, туристические зоны в США и других странах. У него также есть и собственный курорт — Mar-а-Lago во Флориде. Именно здесь он праздновал свадьбу со своей женой Меланией и проводил мероприятие после инаугурации в начале 2025 года.