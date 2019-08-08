Минфин захотел отдать часть функций министерств на аутсорсинг

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,11 -0,22 EUR Бирж. 73,05 -0,13 Brent 57,57 +2,04% USD Нал. 65,51 64,74 EUR Нал. 73,55 72,64 USD ЦБ 65,09 -0,11 EUR ЦБ 72,89 -0,18 EUR/USD 1,1220 +0,0017 BTC/USD Бирж. 11 984,00 -1,00 IMOEX 2 703,71 +1,07% RTSI 1 308,08 +1,80% DJIA 26 007,07 -0,09% Nasdaq 7 862,83 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Capri $40 (+21,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Capri $40 (+21,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 65,09 (-0,11) Quote, 07 авг, 12:30
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 72,89 (-0,18) Quote, 07 авг, 12:30
Спецслужба заявила об использовании Атамбаевым живого щита из детей Политика, 11:44 «Нет!»: как уверенно и корректно отказать манипулятору Pro, 11:38 СМИ узнали об отказе ЦСКА продать Чалова английскому клубу за €25 млн Спорт, 11:34 Экс-следователь объяснил попытки добиться возбуждения дела против Сталина Общество, 11:33 Власти Украины решили отменить мораторий на продажу земель Политика, 11:28 Выдающаяся неделя для Bitcoin: обзор рынка криптовалют Крипто, 11:27 Названы самые популярные породы кошек в России Общество, 11:19 Зачем органические фермы нужны инвесторам и покупателям Партнерский материал, 11:13 Захарова назвала ситуацию в Киргизии внутренним делом Политика, 11:12 Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн Общество, 11:10 СМИ сообщили о переходе футболиста основного состава «Челси» в «Арсенал» Спорт, 11:08 Минфин захотел отдать часть функций министерств на аутсорсинг Экономика, 11:00 Нефть подорожала после предыдущего падения цен Финансы, 11:00 Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском Общество, 10:51
Экономика ,  
0 
Минфин захотел отдать часть функций министерств на аутсорсинг
Министерство считает, что функции различных ведомств дублируются, а расходы на содержание госслужащих растут
Министр финансов РФ Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Гибкость системы госуправления снижается из-за дробления полномочий, растут расходы и число госслужащих, а функции ведомств дублируются и постоянно множатся. На это указывает Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы, сообщают «Ведомости», которые ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Министерство рассчитывает, что избежать хотя бы дублирующих функций поможет специальный реестр функций федеральных органов власти, а повысить эффективность расходов — закрытые перечни обеспечивающих полномочий. Минфин предлагает отдать их на аутсорсинг или передать некоторые функции спецучреждениям и ведомствам (путь централизации).

Политика
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Так, Министерство финансов предлагает передать Казначейству ведение бюджетного учета и отчетности. В Минфине пояснили, что финансовые функции останутся у министерств и ведомств. Централизация должна повысить прозрачность и снизить расходы бюджета, полагают в финансовом ведомстве.

В марте замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла, что в 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти будет сокращена на 5%, в следующем — еще на 10%, штат центрального аппарата за эти два года сократится на 10%.

На конец 2017 года в госорганах разного уровня работали 1,2 млн человек, указывал Минфин. Однако в статистике за скобками остались гражданские служащие силовых ведомств и спецслужб, а также сотрудники федеральных бюджетных и казенных учреждений. Из-за этого данные Минфина и Росстата разнятся. По оценке Росстата, численность госслужащих в 2017 году составила 2,1 млн человек.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Минфин, министерства, госуправление
Материалы по теме
Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих
Политика
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Политика
Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter