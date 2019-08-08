Минфин захотел отдать часть функций министерств на аутсорсинг

Министерство считает, что функции различных ведомств дублируются, а расходы на содержание госслужащих растут

Министр финансов РФ Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Гибкость системы госуправления снижается из-за дробления полномочий, растут расходы и число госслужащих, а функции ведомств дублируются и постоянно множатся. На это указывает Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы, сообщают «Ведомости», которые ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Министерство рассчитывает, что избежать хотя бы дублирующих функций поможет специальный реестр функций федеральных органов власти, а повысить эффективность расходов — закрытые перечни обеспечивающих полномочий. Минфин предлагает отдать их на аутсорсинг или передать некоторые функции спецучреждениям и ведомствам (путь централизации).

Так, Министерство финансов предлагает передать Казначейству ведение бюджетного учета и отчетности. В Минфине пояснили, что финансовые функции останутся у министерств и ведомств. Централизация должна повысить прозрачность и снизить расходы бюджета, полагают в финансовом ведомстве.

В марте замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла, что в 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти будет сокращена на 5%, в следующем — еще на 10%, штат центрального аппарата за эти два года сократится на 10%.