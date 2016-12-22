ФАС признала влияние роста НДС на стоимость бензина

Повышение налога — один из значимых факторов, который скажется на ценах на топливо, сказал замглавы ведомства. Но ситуация на рынке останется стабильной, добавил он

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Повышение налога на добавленную стоимость повлияет на цены на бензин в России, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, передает корреспондент РБК.

Но, по словам чиновника, «о дестабилизации ситуации речи не идет».

«На цены на нефтепродукты оказывает влияние много факторов, налоговая составляющая — одна из значимых. Не только НДС: акцизы, пошлины влияют. Но мы постоянно мониторим ситуацию на рынке. Сказать, что увеличение какого-то из налогов ситуацию будет дестабилизировать, невозможно», — сказал Голомолзин журналистам.

Согласно подписанному 3 августа президентом Владимиром Путиным закону, с 1 января 2019 года ставка НДС будет повышена с 18 до 20%. В правительстве прогнозируют, что это увеличит доходы федерального бюджета на 600 млрд руб. в год.

В России цены на бензин подскочили в апреле и в мае этого года. За первые пять месяцев цены выросли на 7,7%, что оказалось в несколько раз выше уровня инфляции. Правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо. Кроме того, 19 июля Путин подписал закон, позволяющий повышать вывозные тарифы на нефтепродукты до 90%.

Аналитики Vegon Consulting предложили государству заняться регулированием цен на бензин. Они отметили, что стабильность цен наблюдается только тогда, когда оказывается «давление на компании» нефтяного сектора. Если свободное ценообразование сохранится, цены на бензины АИ-92 в январе 2019 года могут вырасти с 40 до 50,5 руб. за литр, подсчитали в компании.

Накануне, 7 августа, депутаты от КПРФ​ внесли в Госдуму законопроект о госрегулировании цен на топливо. Они предлагают правительству установить с 1 января будущего года предельный уровень цен.