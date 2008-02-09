Иран снова перекрыл газ Турции

Причина же очередного прекращения поставок "голубого топлива" из Ирана Министерству энергетики Турции пока неизвестна, передает Associated Press.
Исламская Республика, являющаяся основным поставщиком газа в Турцию, прекратила поставки топлива в начале января, мотивировав этот шаг холодной погодой и прекращением, в свою очередь, поставок газа из Туркмении.
Между тем, ОАО "Газпром" с декабря 2007г. по просьбе Турции и Греции увеличил поставки российского газа в эти страны - в Турцию на 8 млн куб. м и в Грецию - на 1,5 млн куб. м в сутки. Увеличение экспорта российского газа было вызвано тем, что Турция недополучила газ из Ирана и, в свою очередь, приостановила поставки газа в Грецию.
Не исключено, что подача "голубого топлива" в Турцию была прекращена из-за того, что Туркмения вновь перестала поставлять газ Ирану. Напомним, что туркменская сторона приостановила поставки 1 января, объяснив это ремонтными работами на газопроводе.
Между тем Тегеран назвал данные действия Туркмении "аморальными" и сообщил, что может пересмотреть торговые отношения с Ашхабадом, по крайней мере, в энергетическом секторе. Согласно соглашению, Туркмения должна ежегодно поставлять Ирану 8-14 млрд куб. м газа по цене 75 долл. за 1 тыс. куб. м., то есть, таким образом, Иран получал из около 5% необходимого ему газа.
Вследствие перебоев Тегеран намерен не только пересмотреть отношения с Ашхабадом, но также вынужден искать альтернативные источники газоснабжения. Так, в ближайшее время будет подписано соглашение между Исламской Республикой и Азербайджаном. Технические возможности бывшей советской республики позволяют ежесуточно поставлять в Иран около 2 млн куб. м газа. В настоящее время ведутся переговоры по цене и размерам будущих поставок.