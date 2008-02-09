Иран снова перекрыл газ Турции

Иран вновь приостановил поставки природного газа в Турцию. Это произошло после того, как поставки газа были возобновлены 27 января с.г.

Причина же очередного прекращения поставок "голубого топлива" из Ирана Министерству энергетики Турции пока неизвестна, передает Associated Press.

Исламская Республика, являющаяся основным поставщиком газа в Турцию, прекратила поставки топлива в начале января, мотивировав этот шаг холодной погодой и прекращением, в свою очередь, поставок газа из Туркмении.

Между тем, ОАО "Газпром" с декабря 2007г. по просьбе Турции и Греции увеличил поставки российского газа в эти страны - в Турцию на 8 млн куб. м и в Грецию - на 1,5 млн куб. м в сутки. Увеличение экспорта российского газа было вызвано тем, что Турция недополучила газ из Ирана и, в свою очередь, приостановила поставки газа в Грецию.

Не исключено, что подача "голубого топлива" в Турцию была прекращена из-за того, что Туркмения вновь перестала поставлять газ Ирану. Напомним, что туркменская сторона приостановила поставки 1 января, объяснив это ремонтными работами на газопроводе.

Между тем Тегеран назвал данные действия Туркмении "аморальными" и сообщил, что может пересмотреть торговые отношения с Ашхабадом, по крайней мере, в энергетическом секторе. Согласно соглашению, Туркмения должна ежегодно поставлять Ирану 8-14 млрд куб. м газа по цене 75 долл. за 1 тыс. куб. м., то есть, таким образом, Иран получал из около 5% необходимого ему газа.

Вследствие перебоев Тегеран намерен не только пересмотреть отношения с Ашхабадом, но также вынужден искать альтернативные источники газоснабжения. Так, в ближайшее время будет подписано соглашение между Исламской Республикой и Азербайджаном. Технические возможности бывшей советской республики позволяют ежесуточно поставлять в Иран около 2 млн куб. м газа. В настоящее время ведутся переговоры по цене и размерам будущих поставок.