Аэропорт Сочи принял первый олимпийский груз

Международный аэропорт Сочи в ночь на 7 ноября принял первые 30 тонн олимпийского груза. На борту самого длинного в мире гражданского самолета - Boeing 747-8F (Freighter) - в город были доставлены 12 палет с санями для бобслея и восемь палет с фото- и видеооборудованием.

Фото: ИТАР-ТАСС

С самолета оборудование с помощью контейнерного перегружателя было распределено в семь крупнотоннажных грузовых еврофур. Таможенный контроль был осуществлен с помощью новой мобильной досмотровой станции, позволяющей за короткое время сканировать автомобили с грузом в подвижном режиме.

Международный аэропорт Сочи стал одним из немногих авиапортов, имеющих возможность принимать грузовой самолет модели Boeing 747-8F. Ранее подобные авиалайнеры осуществляли перелеты только в Москву, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск. До конца февраля 2014г. авиакомпания AirBridgeCargo, которой принадлежит лайнер, планирует выполнить обширную программу грузоперевозок в олимпийский Сочи.

Boeing 747-8F может перевозить до 140 тонн груза со скоростью 908 км/ч на расстояние более 8 тыс. км. Отличительной особенностью воздушного судна является то, что это самый длинный гражданский самолет: протяженность его фюзеляжа составляет 76,3 м. При этом размах крыльев авиалайнера равен длине двух пассажирских самолетов модели Boeing 737-700 и составляет 68,45 м. Свой первый вылет Boeing 747-8F осуществил в 2010г., в коммерческую эксплуатацию поступил в 2011г.