На торгах ADR доминировало снижение котировок

По итогам торговой сессии пятницы, 4 сентября, ADR большинства российских компаний продемонстрировали снижение котировок.

По итогам торговой сессии пятницы, 4 сентября, ADR большинства российских компаний продемонстрировали снижение котировок. Фондовые торги в Европе 4 сентября закрылись ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,15%. Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно.



Отсутствие единой динамики на рынке нефти привело в бумаги компаний нефти и газа продавцов. По итогам торгов расписки "Газпром нефти" подешевели на 1,19%, "Роснефти" - на 0,32%, "Сургутнефтегаза" - на 0,51%, ЛУКОЙЛа - на 2,29%. На положительной территории завершили торги бумаги "Татнефти", подорожавшие на 0,48%.



В течение дня уверенно торговались бумаги "Газпрома". Игроки покупали на фоне информации о том, что "Нафтогаз Украины" в пятницу досрочно рассчитался с российским за полученный в августе газ. Украинская сторона должна была перечислить "Газпрому" 667 млн долл. Начавшееся к концу сессии снижение рынка в целом обусловило падение стоимости бумаг концерна лишь на 0,1%.



В бумагах металлургов также не было единой динамики. Расписки Evraz group подешевели на 0,17%, ММК - на 2,46%, ТМК - на 1,96%. Ростом отметились бумаги НЛМК, "Мечела" и "Севрестали" подорожавшие на 0,25%, 0,56% и 0,48% соответственно.



Чистый убыток банка ВТБ за январь-август 2009г. РСБУ достиг 16,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 16,75 млрд руб. Полученные убытки банк объясняет отчислениями в резервы на возможные потери и отрицательной переоценкой средств в иностранной валюте. Напомним, чистый убыток ВТБ по РСБУ за январь-июль 2009г. составил 9,71 млрд руб. против прибыли в 8,349 млрд руб. годом ранее. На фоне слабых данных отчетности бумаги банка подешевели на 0,37%.



В пятницу попытки продолжить рост российских бумаг потерпели неудачу. К концу сессии "медведи" нашли поддержку в данных макроэкономической статистики, и слабая "просадка" второй половины дня вылилась в распродажи. Вероятно, в понедельник снижение бумаг продолжится, однако "быки" опять будут сопротивляться, и их лагерь по мере снижения котировок будет пополняться.



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