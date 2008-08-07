Возможные штрафы НК незначительны для бизнеса такого масштаба

ФАС России опубликовала в среду, 6 августа, заявление, которое оказало сильное влияние на российский фондовый рынок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала в среду, 6 августа, заявление, которое оказало сильное влияние на российский фондовый рынок. Регулятор заявил о возможном привлечении к административной ответственности четырех нефтяных компаний (ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, "Газпром нефть" и "Роснефть") и их должностных лиц за непредставление необходимой информации, запрошенной в рамках дел о нарушении "нефтяниками" антимонопольного законодательства на топливном рынке.



Признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны упомянутых компаний усматриваются в установлении монопольно высокой цены на оптовых рынках топлива, а также в создании дискриминационных условий для покупателей на этих рынках. В частности, служба в середине июля возбудила дела по статье 10 закона "О защите конкуренции" против данных компаний, подозревая их в том числе и в завышении цен на авиакеросин, которые росли в 2008г. намного быстрее, чем стоимость других видов нефтепродуктов (к началу августа авиакеросин стоил в среднем 29 тыс. руб./т на условиях отгрузки на НПЗ против 20,5 тыс. руб./т в начале года), отмечают аналитики Банка Москвы.



В случае если ФАС докажет факт нарушений в суде, компаниям грозят оборотные штрафы в размере 1-15 % от оборота на конкретном рынке отдельного региона, отметили эксперты Штрафы ФАС нефтяные компании до сих пор либо удачно оспаривали в судах, либо платили без ущерба для текущей деятельности: с начала 2008г. по конец июля общая сумма штрафных санкций для всех уличенных в сговорах нефтяных компаний составила лишь 240 млн руб. "По нашему мнению, размер потенциально возможных штрафов слишком мал, чтобы оказать серьезное влияние на фундаментальную оценку компаний, однако реакция на действия ФАС указывает на то, что в настоящий момент российский рынок слишком слаб, чтобы противостоять даже минимальному негативу", - подытожили специалисты.



Аналитики компании "Атон" считают, что проблема цен на авиационный керосин многозначна, поскольку в процесс ценообразования вовлечены не только нефтяные компании, но и оптовые и розничные трейдеры на местах конкретных продаж (то есть в аэропортах). Темпы роста цен на авиатопливо в России оказались выше, чем в Европе. Но следует отметить, что это один из наиболее маржинальных типов нефтепродуктов благодаря структуре налогообложения и возможности экспортировать значительную часть произведенного керосина в страны бывшего СССР, где цены на уровне мировых, а пошлины гораздо ниже. Помимо этого, розничная торговля керосином в российских аэропортах - бизнес фактически монопольный, поэтому эксперты не исключают, что перерабатывающие компании могут использовать несколько произвольную (либеральную) ценовую политику в сделках с посредниками.



Как полагают в "Атоне", если по итогам расследования ФАС признает компании виновными в нарушении антимонопольного законодательства, возможные штрафные санкции будут распределены в равных пропорциях между производителями, оптовыми и розничными трейдерами. Поэтому специалисты считают потенциальное финансовое влияние на четыре упомянутые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "ТНК-BP Холдинг" и ЛУКОЙЛ) незначительным относительно размеров бизнеса компаний, особенно в свете относительно небольшого их вклада в общий рост цен на авиатопливо. Рынок согласился с этой точкой зрения, и высокая волатильность в ходе торговой сессии 6 августа сошла на нет к завершению торгов.



По мнению экспертов банка "Зенит", данное событие носит умеренно негативный характер для отрасли. Возможные штрафы (до 0,5 млн руб.) не сопоставимы с масштабами бизнеса компаний. Кроме того, целенаправленного давления со стороны государства на представителей отрасли ожидать не приходится. Инициативы властей напротив, направлены на стимулирование деятельности компаний сектора: введение льгот по НДПИ, дифференциация акцизов для продуктов нефтепереработки, расследование ситуации с ценами на продукцию трубников и металлургов. В то же время аналитики сочли необходимым отметить существенное влияние крупных участников отрасли на внутренний рынок, что наряду с действующей фискальной системой в отношении экспорта позволяет нефтяным компаниям получать более высокую прибыль от продаж на территории РФ. Соответственно, ФАС может в перспективе вести наблюдение за компаниями, возможно, вынуждая их сокращать определенную наценку. В текущих условиях снижения цен на рынке нефти претензии ФАС, очевидно, имеют, скорее, психологическое значение для рынка, заключили специалисты.



Аналитик ФЦ "Линвест" Рушан Зарипов расценивает проверки нефтяных компаний со стороны ФАС как способ удержания контроля, поскольку нефтяники в процессе распределения полномочий в новом правительстве могли почувствовать определенное ослабление контрольных функций государства. При этом вероятность образования каких-либо существенных проблем у бизнеса в настоящее время оценивается как невысокая, поскольку, во-первых, России для реализации своих амбициозных планов на мировой арене нельзя демонстрировать дестабилизирующие экономику процессы внутри страны, во-вторых, на фоне мирового финансового кризиса России гораздо выгоднее и интереснее заниматься экспансией на мировые рынки. Таким образом, считает Р.Зарипов, в случае сохранения тенденции к росту на западных рынках российские фондовые индексы еще некоторое время (до месяца) продержатся на текущих уровнях, ожидая дополнительных сигналов власти бизнесу, а в дальнейшем по мере формирования новых долгосрочных отношений между этими двумя основными составляющими экономики страны инвесторы возобновят покупки на российском рынке.



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