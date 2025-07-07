Между Петербургом и Москвой увеличат число вагонов после сбоев самолетов

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«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) включила дополнительные вагоны в составы поездов из Санкт-Петербурга в Москву в связи с возросшим спросом на поездки между городами. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, вагоны добавлены на маршруты:

№ 55, № 3, № 25, № 27, № 195 сообщением Санкт-Петербург — Москва отправлением 7 июля;

№ 1, № 3, № 163 и № 37 сообщением Санкт-Петербург — Москва отправлением 8 июля.

6 июля ФПК уже включила дополнительные вагоны в составы поездов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно.

Утром 7 июля из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны», а также дополнительный поезд «Ласточка» на фоне авиационного коллапса, вызванного серией атак беспилотников.

Паузы в работе петербургского аэропорта Пулково начались в ночь на 5 июля (сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44; согласно публикациям Росавиации). В течение дня 5 июля воздушная гавань также приостанавливала работу — с 16:32 по 17:40, потом с 22:15 по 0:29. На следующий день — 6 июля — в первой половине дня аэропорт работал штатно, но в 17:00 полеты снова прекратили. С 21:30 до 22:30 аэропорт возобновил прием рейсов.

6 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что билеты из Петербурга в Москву почти закончились. Там указывали, что чтобы поезда справились с потоком пассажиров, число мест нужно фактически удвоить.