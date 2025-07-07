 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Между Петербургом и Москвой увеличат число вагонов после сбоев самолетов

ФПК: в поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) включила дополнительные вагоны в составы поездов из Санкт-Петербурга в Москву в связи с возросшим спросом на поездки между городами. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, вагоны добавлены на маршруты:

  • № 55, № 3, № 25, № 27, № 195 сообщением Санкт-Петербург — Москва отправлением 7 июля;
  • № 1, № 3, № 163 и № 37 сообщением Санкт-Петербург — Москва отправлением 8 июля.

6 июля ФПК уже включила дополнительные вагоны в составы поездов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно.

Утром 7 июля из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны», а также дополнительный поезд «Ласточка» на фоне авиационного коллапса, вызванного серией атак беспилотников.

Транспортный коллапс между Москвой и Петербургом. Главное
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Паузы в работе петербургского аэропорта Пулково начались в ночь на 5 июля (сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44; согласно публикациям Росавиации). В течение дня 5 июля воздушная гавань также приостанавливала работу — с 16:32 по 17:40, потом с 22:15 по 0:29. На следующий день — 6 июля — в первой половине дня аэропорт работал штатно, но в 17:00 полеты снова прекратили. С 21:30 до 22:30 аэропорт возобновил прием рейсов.

6 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что билеты из Петербурга в Москву почти закончились. Там указывали, что чтобы поезда справились с потоком пассажиров, число мест нужно фактически удвоить.

Читайте РБК в Telegram.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Москва Санкт-Петербург путешествия поезда вагоны ФПК
Материалы по теме
В Пулково разъяснили ситуацию с «бунтом» из-за задержек и курилки за ₽500
Общество
АТОР сообщила о закончившихся билетах на поезда из Петербурга в Москву
Общество
Из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны» из-за коллапса самолетов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Почему отправили в отставку министра транспорта Романа Старовойта Политика, 14:19
В Москве внедрили передачу показателей здоровья через ИИ-ассистента Город, 14:16
Угостившая вейпом обезьяну боксерша отделалась внушением от федерации Спорт, 14:14
Бастрыкин решил завести дело против военного судьи Политика, 14:08
В Ершове произошел взрыв газа в пятиэтажке Общество, 14:04
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 14:04
Чем известен новый глава Минтранса Андрей Никитин 14:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
«ВТБ Мои Инвестиции» исключили бумаги ЮГК из топ-10 акций России Инвестиции, 14:00
В Госдуму внесли законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев Авто, 13:57
Кремль заявил, что Москва и Баку должны остаться партнерами и союзниками Политика, 13:56
Что делать с деньгами: четыре тренда инвестирования в 2025 году Инвестиции, 13:53
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ под Чугуевом Политика, 13:51
Кремль ответил на слова Трампа об «антиамериканском» курсе БРИКС Политика, 13:49