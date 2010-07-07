Agricultural Bank of China, входящий в "большую четверку" государственных кредитных организаций КНР, объявил ценовые параметры первичного размещения акций (IPO) на фондовых биржах Шанхая и Гонконга, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к банку.

Листинг AgBank пройдет 15 июля 2010г. в Шанхае и 16 июля - в Гонконге. Банк намеревается продать 14% своих акций и предложить инвесторам 22,235 млрд бумаг по цене 2,68 юаня (0,39 долл.) в Шанхае, т. е. по верхнему пределу указанного диапазона.

Ценовой диапазон для листинга в Гонконге ранее составлял 3,18-3,38 гонконгских долл. (0,41-0,43 долл. США). Банк собирается продать в Гонконге 25,411 млрд акций по цене 3,20 гонконгских долл. (0,41 долл. США).

Таким образом, в результате двойного листинга банк намеревается выручить приблизительно 19,3 млрд долл. США, а с учетом опциона "зеленого ботинка" (greenshoe option - опцион, позволяющий андеррайтеру новой эмиссии покупать и перепродавать дополнительные акции) сумма привлеченных банков средств может достигнуть 22,2 млрд долл.

По оценкам экспертов, IPO AgBank может стать крупнейшим за всю историю размещений.

Предыдущий "рекорд" по сумме IPO был установлен в октябре 2006г. другим китайским банком Industrial & Commercial Bank of China, которому в результате двойного листинга в Гонконге и Шанхае удалось выручить 21,9 млрд долл., что сделало его крупнейшим в мире по рыночной стоимости.