Глава ФНС исключил возможность легко «уйти в тень» от налогообложения

ФНС имеет разные механизмы борьбы с неплательщиками, возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ведомства. Он привел в пример систему контроля за НДС и рассказал о развитии аналитических проектов

Даниил Егоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России не будет возможности легко уйти от налогообложения, для борьбы с неплательщиками существуют различные механизмы, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы себя чувствуем комфортно и понимаем, что даже при том, что где-то идет повышение налоговой нагрузки, возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет», — сказал он. В частности, глава ФНС привел в пример систему контроля за НДС, а также рассказал о развитии аналитических проектов и института контроля за транзакциями.

«Мы начинали когда-то с 300 тыс. проверок, сейчас у нас — 5,4 тыс. в год, — сообщил он, подчеркнув отсутствие необходимости в применении сложных инструментов контроля. — В этом смысле мы себя чувствуем комфортно».

Среди главных ожидаемых эффектов от предстоящих изменений в налоговой системенововведений он назвал перераспределение средств в пользу семей с детьми и расширение возможности использовать упрощенную систему налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса.

28 мая Минфин внес в Госдуму законопроект об изменении налоговой системы в России. Согласно документу, предлагается ввести пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 13% (при доходах до 200 тыс. руб. в месяц), 15% (для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц), 18% (для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц), 20% (для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц) и 22% (при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц). Сейчас существуют две ставки — 13% и 15%. Изменения коснутся 3% работающего населения, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

Для организаций планируют повысить налог на прибыль — с 20 до 25%, а также расширить пороги доходов для применения УСН (с 265,8 млн до 450 млн руб.) и по остаточной стоимости основных средств (с 150 млн до 200 млн руб.).

Минфин оценивал годовые доходы бюджетов от изменения налогов в 2,6 трлн руб. Эти средства планируют направить на социально-экономическое развитие страны, в том числе финансирование новых национальных проектов — «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры».

Госдума планирует одобрить налоговые изменения в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа. Таким образом, они могут вступить в силу 1 января 2025 года.