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Экономика ,  
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На Украине заявили о возможности полностью отказаться от импорта газа

По словам главы оператора ГТС, цель на ближайшие 10 лет — рост объемов добычи, а также производство биогаза, который получают при разложении биологических отходов. Как правило он состоит из метана и углекислого газа.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у нее есть возможность самостоятельно добывать это топливо и производить так называемый биогаз, написал в Facebook глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность на территории России запрещена).

«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. <...> Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет», — написал он.

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Фото:Heinz-Peter Bader / Reuters

По словам Макогона, страна может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 млрд куб.м в ежегодно уже через два года.

Биогаз — это общий термин, обозначающий газы, которые образуются при разложении органического материала. Его получают из сельскохозяйственных, коммунальных и пищевых отходов, навоза и сточных вод, а также из других источников. Как правило, он представляет собой смесь, состоящую из метана и углекислого газа.

По данным Reuters, в 2021 году Украина потребила 27,3 млрд куб. м газа при собственной добыче около 19,8 млрд куб. м. При этом импорт составил 2,6 млрд куб. м, а из подземных хранилищ было взято 4,9 млрд куб. м газа.

В феврале Макогон опубликовал статью на сайте «Оператора ГТС Украины», где говорилось, что осенне-зимний период Украина потребляет в среднем 130−140 млн куб. м газа в сутки, а в пиковые периоды — до 200 млн куб. м. При этом собственная добыча в стране составляет около 55 млн куб. м в сутки, писал он.

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С 2015 года Украина начала покупать газ у западных трейдеров по реверсу из России. Де-факто реверс газа из Европы был виртуальным, так как он потреблялся из транзитной трубы. В том же месяце украинские власти объявили, что тенденция изменилась, и теперь реверс газа будет «настоящим». Поставки наладили с территории Венгрии.

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Татьяна Зыкина
Украина газ импорт газа
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