На Украине заявили о возможности полностью отказаться от импорта газа
Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у нее есть возможность самостоятельно добывать это топливо и производить так называемый биогаз, написал в Facebook глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность на территории России запрещена).
«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. <...> Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет», — написал он.
По словам Макогона, страна может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 млрд куб.м в ежегодно уже через два года.
Биогаз — это общий термин, обозначающий газы, которые образуются при разложении органического материала. Его получают из сельскохозяйственных, коммунальных и пищевых отходов, навоза и сточных вод, а также из других источников. Как правило, он представляет собой смесь, состоящую из метана и углекислого газа.
По данным Reuters, в 2021 году Украина потребила 27,3 млрд куб. м газа при собственной добыче около 19,8 млрд куб. м. При этом импорт составил 2,6 млрд куб. м, а из подземных хранилищ было взято 4,9 млрд куб. м газа.
В феврале Макогон опубликовал статью на сайте «Оператора ГТС Украины», где говорилось, что осенне-зимний период Украина потребляет в среднем 130−140 млн куб. м газа в сутки, а в пиковые периоды — до 200 млн куб. м. При этом собственная добыча в стране составляет около 55 млн куб. м в сутки, писал он.
С 2015 года Украина начала покупать газ у западных трейдеров по реверсу из России. Де-факто реверс газа из Европы был виртуальным, так как он потреблялся из транзитной трубы. В том же месяце украинские власти объявили, что тенденция изменилась, и теперь реверс газа будет «настоящим». Поставки наладили с территории Венгрии.