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Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шоппинг и рестораны

Пекин присоединился к десяткам других китайских городов в вопросе поддержки населения и экономической сферы. Власти города решили выдать гражданам ваучеры, которые можно будет использовать для шоппинга. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму в 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд).

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
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