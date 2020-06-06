Антикризисные меры , 06 июн, 06:47
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Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шоппинг и рестораны
Пекин присоединился к десяткам других китайских городов в вопросе поддержки населения и экономической сферы. Власти города решили выдать гражданам ваучеры, которые можно будет использовать для шоппинга. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму в 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд).
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