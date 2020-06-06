Польша решила повысить тариф на транзит российского газа на 16,5%

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа на 16,5% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5% по отношению к действующему тарифу», — говорится в сообщении.

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