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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Помощник Путина предсказал темпы роста ВВП по итогам года выше прогнозов
Рост ускорится во II квартале, несмотря на падение в первом, и сохранит положительную динамику до конца года, превысив прогнозные значения и планку в 1,3%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что рост ВВП не превысит 1%
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Темпы роста ВВП превысят прогнозные значения по итогам года, несмотря на падение в I квартале. Об этом заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передает корреспондент РБК.

Во II квартале, ожидает Белоусов, рост ВВП ускорится.

«100% увеличение темпов роста будет. Более того, в апреле уже есть некоторое увеличение темпов роста ВВП с 0,5 п.п. в I квартале до примерно 0,8% п.п. Я думаю, что по итогам года мы даже планку 1,3% можем превысить», — считает он.

Тем не менее есть риски — это стагнация доходов населения, платежеспособности, отрицательная динамика реальных зарплат россиян.

«Мы предполагаем, что это краткосрочный эффект, он связан с повышением НДС, единовременным шоком. Но тем не менее пока можем констатировать, что механизм роста доходов — это платежеспособности спрос 40% ВВП как основной мотор», — добавил помощник президента.

Беспокойство вызывает и то, что в I квартале подсел экспорт. Механизм его поддержки пока не заработал, констатировал Белоусов.

«Моя оценка — к концу года темпы роста ВВП могут превысить прогнозные значения. Инфляция по итогам года с определенной вероятностью будет ниже 4%», — заключил он.

Экономика
Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

Днем ранее, 5 июня, Всемирный банк снизил оценку роста российской экономики с 1,4% до 1,2% ВВП. По мнению экспертов международной организации, это связано с сокращением добычи нефти, санкционными рисками, «ужесточением денежно-кредитной политики» и повышением налога на добавленную стоимость (НДС). В банке пришли к выводу, что деловая активность в этом году в отраслях российской промышленности снизилась.

Авторы: Ольга Агеева, Анна Трунина
Теги: Андрей Белоусов, российская экономика, ВВП, ПМЭФ-2019
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