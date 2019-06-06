Помощник Путина предсказал темпы роста ВВП по итогам года выше прогнозов

Рост ускорится во II квартале, несмотря на падение в первом, и сохранит положительную динамику до конца года, превысив прогнозные значения и планку в 1,3%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что рост ВВП не превысит 1%

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Темпы роста ВВП превысят прогнозные значения по итогам года, несмотря на падение в I квартале. Об этом заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передает корреспондент РБК.

Во II квартале, ожидает Белоусов, рост ВВП ускорится.

«100% увеличение темпов роста будет. Более того, в апреле уже есть некоторое увеличение темпов роста ВВП с 0,5 п.п. в I квартале до примерно 0,8% п.п. Я думаю, что по итогам года мы даже планку 1,3% можем превысить», — считает он.

Тем не менее есть риски — это стагнация доходов населения, платежеспособности, отрицательная динамика реальных зарплат россиян.

«Мы предполагаем, что это краткосрочный эффект, он связан с повышением НДС, единовременным шоком. Но тем не менее пока можем констатировать, что механизм роста доходов — это платежеспособности спрос 40% ВВП как основной мотор», — добавил помощник президента.