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Евросоюз решил запастись критическими минералами из-за опасений атак

FT: Евросоюз решил запастись критическими минералами из-за опасений атак
ЕС часто зависит в поставках критических элементов от других стран, в частности, Китая, при этом объединение не раз сталкивалось с повреждением подводных кабелей, для ремонта которых нужны такие элементы

Евросоюз намерен создать аварийный запас критически важных минералов и комплектов для ремонта кабелей на фоне растущих опасений по поводу уязвимости перед атаками, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

«ЕС сталкивается со все более сложной и ухудшающейся ситуацией с рисками, характеризующейся ростом геополитической напряженности, включая конфликты, усиление последствий изменения климата, деградацию окружающей среды, а также гибридные и киберугрозы», — сказано в документе.

В запас войдут модули для ремонта энерго- и оптических кабелей, редкоземельные металлы и постоянные магниты. В документе отмечается, что повышенный уровень риска обусловлен «возросшей активностью хактивистов, киберпреступников и групп, поддерживаемых государствами».

Кроме того, ЕК предлагает создать резервные запасы продовольствия, лекарств и даже ядерного топлива. В марте, отмечает FT, ЕС рекомендовал домохозяйствам создавать запасы предметов первой необходимости как минимум на 72 часа. Теперь Брюссель намерен создать списки таких предметов для каждого региона и в зависимости от типа кризиса и стимулировать людей приобретать такие товары через налоговые льготы.

Bloomberg объяснил интерес Запада к критически важным элементам ролью КНР
Политика
Фото:Wu Changwei / Xinhua / Global Look Press

Bloomberg писал, что борьба за критически важные минералы на Западе развернулась ввиду того, что лидером в этой области является Китай, другим государствам нужно снижать зависимость от него на фоне геополитических кризисов. Так, отмечало агентство, КНР поставляет в ЕС многие из элементов, которые союз отнес к критически важным (всего в перечне около 50 минералов). Например, Пекин направляет в Европу 100% тяжелых редкоземельных элементов, 97% магния, 85% легких редкоземельных элементов и т.д.

При этом Евросоюз часто сталкивается с повреждением критической инфраструктуры, в частности, подводных кабелей — не исключаются и попытки диверсий, хотя в некоторых случаях к обрыву проводов приводят неудачное использование судами якорей.

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