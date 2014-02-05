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Фондовые торги в России завершились восходящей коррекцией
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Фондовые торги в России завершились восходящей коррекцией
Экономика, 05 фев 2014, 19:59
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Фондовые торги в России завершились восходящей коррекцией
Торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 1,03% - до отметки 1456 пунктов. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,99% - до 1317,5 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 488,3 млрд руб.

Российский рынок, открывшись нейтрально, в течение дня незначительно подрос, сообщил начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Внешний фон - нейтральный. Накануне американские индексы скорректировались наверх после внушительного падения. Фьючерсы на индексы торгуются вблизи нулевых значений. На европейских торговых площадках тоже без видимых достижений.

Российскому рынку оказывает поддержку укрепившийся рубль, торговавшийся ниже значений 35 руб./долл. В свою очередь, это оказывает позитивное влияние на динамику банковских бумаг.

Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Росбанка (+4,9%), АЛРОСА (+4,3%), "Башнефти" (+4,2%). В лидерах падения значились бумаги "Синергии" (-3,9%), ГАЗа (-3,2%), РАО ЭС Востока (-1,5%).

Сегодня из важной статистики стоит выделить предварительные цифры от института ADP по американской безработице, предшествующие официальной статистике за январь, которая выйдет в пятницу и станет, пожалуй, ключевым ориентиром для рынков. Но до пятницы, скорее всего, российские индексы останутся на текущих уровнях, считает эксперт.

Теги: ММВБ , РТС
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