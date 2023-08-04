branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины Политика, 00:35
«Интерфакс» узнал об отказе Минэка от ограничения экспортеров нефти Экономика, 00:31
Суд снял арест с принадлежавших офшорам акций Fesco Бизнес, 00:16
Названы российские курорты, набравшие популярность за последний год Недвижимость, 00:00
«Зенит» без Семака и московское дерби. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Трампа освободили в зале суда с несколькими условиями Политика, 03 авг, 23:41
Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия Политика, 03 авг, 23:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Трамп прибыл в суд в Вашингтоне, где ему предъявят обвинения Политика, 03 авг, 23:27
Для российского бизнесмена Клюшина в США запросили наказание в 14 лет Общество, 03 авг, 23:16
Россия обвинила США в 14 нарушениях воздушного пространства Сирии Политика, 03 авг, 23:06
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 03 авг, 22:44
На Урале задержали мужчин, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос Общество, 03 авг, 22:34
Лидеры Африки заявили о прогрессе по мирным инициативам на Украине Политика, 03 авг, 22:31
Украина потребовала отстранить россиян от постов в УЕФА Спорт, 03 авг, 22:09
Экономика ,  
0 

«Интерфакс» узнал об отказе Минэка от ограничения экспортеров нефти

«Интерфакс»: Минэкономразвития выступило против внедрения списка экспортеров нефти
Минэкономразвития выступило против предложения Минэнерго ввести список экспортеров нефтепродуктов в рамках борьбы с «серым экспортом». Ранее эту идею поддержал вице-премьер Александр Новак

Минэкономразвития не поддержало предложение Минэнерго о введении списка специальных экспортеров нефтепродуктов, сообщили источники «Интерфакса», знакомые с ходом дискуссии ведомств.

В Минэке считают, что вместо этого целесообразнее ввести лицензирование экспорта. По словам одного из собеседников агентства, один из плюсов такого варианта — отсутствие необходимости публиковать список поставщиков и их агентов, против чего в условиях санкционных рисков выступают компании.

В то же время в Минэнерго опасаются, что при внедрении лицензирования будет трудно на практике отслеживать деятельность большого числа экспортеров, а в сценарии лицензирования с квотированием — формировать баланс для многочисленных поставщиков. Кроме того, при формировании списка специальных экспортером по установленным критериям исключается угроза «серого экспорта».

В Минэкономразвития «Интерфаксу» не стали комментировать, поддержит ли ведомство вариант с введением списка спецэкспортеров. В Минэнерго и аппарате вице-премьера Александра Новака не ответили на запрос агентства.

О том, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, который изначально был отгружен на внутренний рынок и на который были выплачены субсидии в виде демпфера, сообщил «Коммерсантъ» 24 июля. По данным издания, принять документ могут не ранее четвертого квартала.

С этого года в России действует заградительная пошлина 20 тыс. руб. на бензин и дизельное топливо, за поставки которых на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу. Газета отмечала, что мера не распространилась на НПЗ, поэтому некоторые экспортеры продолжили применять схемы серого экспорта. В первую очередь речь идет о средних и мини-НПЗ, не производящих товарный продукт; по данным издания, именно они станут целью запрета.

Читайте на РБК Pro
Это работает даже с киднепперами: правила переговоров от экс-агента ФБР
За какими ИИ-стартапами стоит следить сейчас. Выбор Bloomberg
Аэрофобия «лечится»: как перестать бояться летать на самолетах
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона

В тот же день идею Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина поддержал вице-премьер Новак. Также он поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов.

По оценкам эксперта по топливному рынку Михаила Турукалова, в январе—апреле серый экспорт оценивался в 0,2–0,7 тыс. т в сутки, а в мае — первой половине июля вырос до 1,3–2 тыс. т в сутки. Если такой объем закупался на бирже, это могло поспособствовать росту цен, отметил эксперт.

В Минэнерго рассказывали РБК, что составление списка экспортеров - одна из рассматриваемых мер пресечения серого экспорта, ведомство пообещало и дальше работать над этой проблемой. В министерстве до этого исключали введение полного запрета на экспорт бензина. Новак же допускал введение квот на экспорт топлива.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
экспорт бензина Минэкономразвития Минэнерго экспортеры
Материалы по теме
Кабмин обязал нефтяников повысить продажи бензина и дизеля на бирже
Экономика
Новак поддержал предложение по ограничению числа экспортеров бензина
Бизнес
Оптовые цены на бензин стали падать после заявлений Новака и Минэнерго
Бизнес