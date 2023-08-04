«Интерфакс» узнал об отказе Минэка от ограничения экспортеров нефти

Минэкономразвития выступило против предложения Минэнерго ввести список экспортеров нефтепродуктов в рамках борьбы с «серым экспортом». Ранее эту идею поддержал вице-премьер Александр Новак

Минэкономразвития не поддержало предложение Минэнерго о введении списка специальных экспортеров нефтепродуктов, сообщили источники «Интерфакса», знакомые с ходом дискуссии ведомств.

В Минэке считают, что вместо этого целесообразнее ввести лицензирование экспорта. По словам одного из собеседников агентства, один из плюсов такого варианта — отсутствие необходимости публиковать список поставщиков и их агентов, против чего в условиях санкционных рисков выступают компании.

В то же время в Минэнерго опасаются, что при внедрении лицензирования будет трудно на практике отслеживать деятельность большого числа экспортеров, а в сценарии лицензирования с квотированием — формировать баланс для многочисленных поставщиков. Кроме того, при формировании списка специальных экспортером по установленным критериям исключается угроза «серого экспорта».

В Минэкономразвития «Интерфаксу» не стали комментировать, поддержит ли ведомство вариант с введением списка спецэкспортеров. В Минэнерго и аппарате вице-премьера Александра Новака не ответили на запрос агентства.

О том, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, который изначально был отгружен на внутренний рынок и на который были выплачены субсидии в виде демпфера, сообщил «Коммерсантъ» 24 июля. По данным издания, принять документ могут не ранее четвертого квартала.

С этого года в России действует заградительная пошлина 20 тыс. руб. на бензин и дизельное топливо, за поставки которых на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу. Газета отмечала, что мера не распространилась на НПЗ, поэтому некоторые экспортеры продолжили применять схемы серого экспорта. В первую очередь речь идет о средних и мини-НПЗ, не производящих товарный продукт; по данным издания, именно они станут целью запрета.

В тот же день идею Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина поддержал вице-премьер Новак. Также он поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов.

По оценкам эксперта по топливному рынку Михаила Турукалова, в январе—апреле серый экспорт оценивался в 0,2–0,7 тыс. т в сутки, а в мае — первой половине июля вырос до 1,3–2 тыс. т в сутки. Если такой объем закупался на бирже, это могло поспособствовать росту цен, отметил эксперт.

В Минэнерго рассказывали РБК, что составление списка экспортеров - одна из рассматриваемых мер пресечения серого экспорта, ведомство пообещало и дальше работать над этой проблемой. В министерстве до этого исключали введение полного запрета на экспорт бензина. Новак же допускал введение квот на экспорт топлива.