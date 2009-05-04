"Северсталь" может продать американские активы

Похоже, российские компании начинают двигаться в обратном от экспансии на Запад направлении.

Похоже, российские компании начинают двигаться в обратном от экспансии на Запад направлении.



По словам аналитика компании "Атон" Ольги Митрофановой, "Северсталь" больше не ставит на Америку. В иностранных СМИ прошла информация, что "Северсталь" ищет покупателя на свои американские активы. Официально российский холдинг Алексея Мордашова не комментирует эту информацию, однако источники близкие к компании подтверждают, что переговоры действительно ведутся, причем "Северсталь" рассматривает различные варианты: как продажу североамериканского подразделения полностью, так и по частям.



По словам О.Митрофановой, в качестве возможных претендентов на американское подразделение "Северстали" называются бразильские компании(C S N), Nucor, ArcelorMittal и Essar. При этом "Северсталь" не намерена продавать свои североамериканские активы со значительным дисконтом к цене покупки (общая сумма, которую "Северсталь" приобретала активы в США, 3,7 млрд долл.). "С учетом того, что все активы "Северстали" в США низкорентабельны и приобретались А.Мордашовым на пике цен на сталь по явно завышенным ценам, мы полагаем, что "Северстали" не удастся продать свои американские активы без значительного дисконта к цене приобретения, - считает эксперт.



"Кроме того, ситуация осложняется еще и тем, что американские активы "Северстали" фактически "заточены" под американский автопром, который сейчас переживает далеко не лучшие времена: на прошедшей неделе Chrysler подал в суд заявление о банкротстве, подобная участь может постигнуть и General Motors", - подчеркивает О.Митрофанова.



С самого начала американской экспансии "Северстали" эксперты "Атона" негативно относились к этой рискованной стратегии расширения бизнеса компании, поскольку она в полной мере могла оправдать себя только при условии сохранения высоких цен на сталь в течение как минимум нескольких следующих лет. "Тем не менее, мы не считаем, что в текущей ситуации продажа американских активов полностью оправданна", - отмечает О.Митрофанова.



По ее мнению, в краткосрочной перспективе продажа американских активов помогла бы "Северстали" повысить рентабельность бизнеса (последний год американское подразделение "Северстали" было наиболее проблемным и фактически тянуло вниз консолидированные показатели рентабельности бизнеса) и усилить свой баланс (из-за многочисленных сделок M&A в Америке, профинансированных за счет заемных средств, финансовая устойчивость компании по итогам 2008г. значительно снизилась, показатель чистый долг/EBITDA вырос в 3 раза к уровню 2007г. - до 0,9). Поэтому в краткосрочной перспективе данная новость может вызвать положительную реакцию рынка, считает эксперт.



Однако в долгосрочной перспективе продажа американских активов "Северстали" может негативно отразиться на бизнесе российского сталелитейного холдинга, поскольку США вполне могут прибыльным рынком для металлургов и стратегия превращения убыточных активов в рентабельные способна принести акционерам российского холдинга неплохие дивиденды. При продаже в текущих условиях долгосрочные акционеры "Северстали" фактически получат убытки от разницы в ценах продажи и приобретения.



Поэтому, полагает О.Митрофанова, оптимальным вариантом для "Северстали" была бы продажа не всего американского подразделения, а только части наиболее убыточных и проблемных с позиции управления активов, к которым можно отнести WCI Steel и Esmark. Это позволило бы "Северстали" решить проблему с погашением краткосрочной задолженности (до конца 2009г. "Северсталь" должна погасить и рефинансировать около 1,9 млрд долл.). Кроме того, именно на эти активы у "Северстали" больше шансов найти покупателей, так как ранее ими интересовалась индийская компания Essar.



На текущий момент акции "Северстали" торгуются со значительной премией к российским аналогам (по коэффициенту EV/EBITDA премия составляет 52%, по коэффициенту P/E - 49%). Эксперты "Атона" считают эту премию необоснованной: у компании значительная доля убыточных зарубежных активов, по которым возможны дальнейшие списания. В то же время акции "Северстали" торгуются с дисконтом 43% по коэффициенту P/E и с 32% - по коэффициенту EV/EBITDA к зарубежным аналогам.



"По нашим расчетам, целевая цена акций "Северстали" на конец 2009г. составляет 175 руб., что предполагает потенциал роста 25% к текущим рыночным котировкам (данный потенциал роста является средним для российских компаний горно-металлургической отрасли)", - заключила О.Митрофанова.



Аналитики Банка Москвы отмечают, что в условиях резкого ухудшения конъюнктуры на рынке металлопродукции североамериканские активы являются скорее обузой для "Северстали", что делает решение избавиться от них вполне логичным. При этом достаточно маловероятно, что компании удастся найти покупателя на эти мощности по заявленной цене и провести сделку с исключительно денежной составляющей. Более вероятным и, возможно, более предпочтительным вариантом как для "Северстали", так и для потенциального покупателя стал бы обмен рассматриваемых активов на долю в новой компании. Этот вариант позволил бы "Северстали" опосредованно сохранить глобальное присутствие, избежать операционных убытков от североамериканских активов, более четко продемонстрировать рынку их положительную стоимость и, возможно, создать неплохой плацдарм для увеличения своей доли в объединенной компании в посткризисное время.



Для покупателя очень весомым преимуществом данной сделки стал бы синергетический эффект от интеграции новых активов в США и возможность сохранить особенно ценный для металлургических компаний всего мира "кэш". "На наш взгляд, акции "Северстали" имеют все шансы позитивно отреагировать на сообщения о предполагаемой продаже американских активов, в положительной стоимости которых при текущей конъюнктуре рынка металлопродукции возникают немалые сомнения", - заключили специалисты Банка Москвы.



По оценкам аналитиков "Альфа-банка", данное сообщение нейтрально по ряду причин. Сама по себе идея продажи проблемных сталелитейных активов в США представляется позитивной, поскольку в настоящий момент американское подразделение компании убыточно и может оставаться таковым в течение всего года. Эти активы всегда портили финансовую отчетность "Северстали", и потому их продажа может увеличить рентабельность компании, что будет позитивно воспринято инвесторами. С другой стороны, запрашиваемая цена продажи - с небольшим дисконтом к цене приобретения - серьезно осложнит продажу, поскольку, подчеркивают эксперты, ни один потенциальный покупатель не захочет отдавать столько денег во время кризиса, особенно за убыточные предприятия. "Однако если "Северсталь" сильно снизит цену, это будет означать потерю денег, и рынок отреагирует негативно. В целом, мы считаем, что данное сообщение нейтрально или умеренно позитивно", - заключили аналитики банка.



Quote.ru