Трамп показал «золотую карту» за $5 млн. Видео

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

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Американский президент Дональд Трамп на борту Air Force One показал журналистам «золотую карту», которую США начали продавать за $5 млн состоятельным иностранцам.

«Золотая карта» заменит визу EB-5 — инвестиционную грин-карту (размер инвестиций — около $1 млн). Богатые люди будут приезжать в США, покупая карту, и она станет «дорогой к гражданству», рассказывал прежде Трамп.

В марте министр торговли США Говард Лютник рассказал, что за день продал 1000 «золотых карт».