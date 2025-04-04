Аналитики назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Эксперты назвали регионы — лидеры по частоте банкротств компаний и индивидуальных предпринимателей, среди них как республики Северного Кавказа, так и регионы сырьевого профиля. Но доля банкротов мало где превышает 1%

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Наиболее часто процедуры банкротства в отношении компаний запускаются в Кабардино-Балкарии, Магаданской области, Адыгее, а также в арендуемом Россией у Казахстана городе Байконур. Это следует из материалов сервиса «Контур.Фокус», которые изучил РБК.

Среди индивидуальных предпринимателей (ИП) «антирейтинг» другой: по доле начатых банкротных дел лидируют Курганская область, Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. В среднем по стране ИП банкротятся чаще, чем юрлица, однако доля дел о несостоятельности в обоих категориях находится на невысоком уровне и не превышает 1% действующих бизнесов.

Аналитики «Контур.Фокуса» проанализировали динамику банкротств компаний, ИП и физических лиц в России за период 2022–2024 годов. Основные выводы исследования — в материале РБК.

Какие существуют процедуры банкротства Для юридических лиц банкротство возможно только в судебном порядке. ИП и физические лица могут быть признаны несостоятельными как через суд, так и внесудебно. Для внесудебного банкротства заявление подается в МФЦ. Инициировать банкротство через суд может должник, его кредиторы и уполномоченные органы, например Федеральная налоговая служба.

Сколько банкротств бизнеса произошло в России за три года

С начала 2022 года по конец 2024-го процесс банкротства был запущен в отношении 22 119 юридических лиц и 46 239 индивидуальных предпринимателей (включая внесудебные процедуры), указано в материалах «Контур.Фокуса». Фактически банкротами стали 24 143 компании и 36 212 ИП. Количество завершенных банкротств может быть больше количества начатых, так как в течение анализируемого периода завершались дела, инициированные еще до 2022 года, уточняется в исследовании.

Тот факт, что ИП оказываются у черты банкротства в два раза чаще, чем компании, свидетельствует «о финансовых рисках, с которыми предприниматели справляются хуже, чем юрлица», отмечают аналитики. Среди ИП доминируют судебные банкротства, число внесудебных банкротств индивидуальных предпринимателей составило лишь 919 за три года.

Если оценивать в относительном выражении, то за три года начали банкротиться 0,54% от всех действовавших в этот период компаний, а завершена процедура была у 0,59% организаций. В случае с ИП процесс признания несостоятельности в судебном и внесудебном порядке был запущен у 0,71%, завершен у 0,55%.

Такие доли можно назвать копеечными, считает экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. В целом тот факт, что в большинстве регионов доля банкротящегося бизнеса не превышает 1% зарегистрированного, может говорить о стабильности их экономик, однако это «лучше будет видно к концу 2025 года», замечает она.

О том, что на фоне продолжительного периода ультражесткой денежно-кредитной политики российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, предупреждали эксперты ЦМАКП в январе 2025 года. Они отмечали, что более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT), что является рискованным уровнем.

Где бизнес банкротится чаще всего

Чтобы оценить, в каких регионах бизнес чаще всего рискует обанкротиться, аналитики рассчитали по каждому субъекту долю начатых в период с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года банкротных дел от общего количества компаний и ИП, действовавших в этот период.

Безусловным лидером по начатым банкротствам фирм стал Байконур. Территория города, находящегося в Казахстане, арендуется Россией. Байконур наделен статусом, соответствующим городу федерального значения. Там на 310 компаний были возбуждены 69 банкротных производств — 22% от общего количества юрлиц.

Байконур стоит особняком в статистике, что объясняется малым количеством живущих там российских граждан и зарегистрированных компаний, говорит руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-проект» Виктор Панченко. «Это существенно меньше, чем в российских регионах, поэтому увеличение количества банкротов, например на несколько десятков, существенно влияет на статистику», — поясняет он

Если не считать город-космодром, в топ-10 лидеров по доле начатых среди организаций банкротных производств вошли:

Кабардино-Балкария — с долей банкротств 1,17% от числа зарегистрированных;

Магаданская область — 1,02%;

Адыгея — 0,94%;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,9%;

Тюменская область — 0,9%;

Ханты-Мансийский автономный округ — 0,89%;

Хабаровский край — 0,84%;

Республика Северная Осетия — Алания — 0,83%;

Калининградская область — 0,82%;

Сахалинская область — 0,77%.

Реже всего компании рискуют обанкротиться в Чечне (там процент начатых процедур банкротства составляет 0,16%), в Ненецком автономном округе (0,09%) и новых регионах. Однако по новым регионам данные «не являются показательными», отмечается в исследовании.

Аналогичные данные в «Контур.Фокусе» представили относительно ИП. Среди лидеров по доле возбужденных дел о банкротстве от общего числа действовавших за последние три года ИП оказались Курганская область, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. В указанных регионах из всех предпринимателей с возбуждением дел о несостоятельности столкнулись 1,1% лиц.

За ними следуют Ульяновская (1,08% от общего числа ИП) и Оренбургская области (1,05%). По 1,04% возбужденных дел от общего количества предпринимателей фиксируется в Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском АО и Саратовской области. В Еврейской автономной и Пензенской областях доля ИП, в отношении которых начата процедура финансовой несостоятельности, составила 1,02%.

Меньше всего ИП в состоянии банкротства было в Крыму (0,29%) и Чечне (0,25%). В Херсонской и Запорожской областях доля начатых дел составляла 0,1%, следует из данных «Контур.Фокуса».

Что повлияло на динамику банкротств

Пик банкротств юрлиц пришелся на 2023 год, указывают аналитики «Контур.Фокуса»: количество возбужденных дел о несостоятельности выросло сразу на 51% к 2022 году. Частично такую динамику можно объяснить окончанием с 1 октября 2022 года моратория на банкротство, который не блокировал возможность получения статуса финансовой несостоятельности полностью, но исключал возбуждение дел кредиторами, поясняют аналитики. «Отмена моратория могла привести к всплеску дел в 2023-м, а рост судебных пошлин с 9 сентября 2024 года — к уменьшению количества дел», — предполагают они.

Как ранее писал РБК, с сентября 2024 года судебные пошлины при обращении с заявлением о признании юрлица несостоятельным были увеличены почти в 17 раз — с 6 тыс. до 100 тыс. руб., для физических лиц — с 300 до 10 тыс. руб. В результате по итогам 2024 года число возбужденных дел о банкротстве юридических лиц снизилось на 55%, следует из данных «Контур.Фокуса».

Помимо отмены моратория, на всплеск банкротств компаний в 2023 году могло повлиять санкционное давление, трудности с экспортом и импортом, логистикой, не исключает председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко. «В 2024 году снижение банкротств отмечается по причине уменьшения отложенного эффекта отмены моратория. При этом компании, пострадавшие в связи с повышением ключевой ставки, еще не успели обанкротиться», — рассуждает она.

Количество начатых судебных банкротств ИП в последние годы росло: на 23% в 2023 году и на 11% в 2024 году. На это могла повлиять как отмена моратория, так и «экономическая нестабильность и потенциальное снижение потребительской активности», полагают авторы исследования. Кроме того, в 2024 году увеличение числа банкротных споров может быть связано с ужесточением мер по взысканию долгов, не исключают они.

Можно ли по доле банкротств судить об экономике региона

Проще всего объяснить ситуацию в регионах, где доля банкротств минимальная, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Так, Чеченская Республика характеризуется ведущей ролью государства в экономике и жестким регулированием, поэтому не должна иметь большую долю компаний, в отношении которых возбуждена процедура несостоятельности, указывает он.

Чеченская Республика — исключение по сравнению с другими регионами Северного Кавказа, которые, напротив, входят в число лидеров по доле начатых банкротных дел, причем как среди юрлиц, так и ИП, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Главная проблема Северного Кавказа — низкий уровень доходов населения. И поэтому любые бизнесы, которые там открываются, очень рискованные: условно говоря, когда люди в основном тратят деньги на продовольствие, на оплату коммунальных услуг и на общественный транспорт, то они просто не ходят в рестораны», — рассуждает эксперт.

Скорее всего, аналогичная ситуация недостатка спроса актуальна для Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей, вошедших в топ по доле банкротств среди ИП, предполагает Широв. Но для более корректной интерпретации статистики банкротств необходимо смотреть на демографию предприятий и деловую активность в целом, отмечает он. «На самом деле иногда бывает такая ситуация, когда большое количество предприятий создается и банкротится, и это более-менее нормально. А когда никто не создается и все банкротятся — конечно, это беда», — указывает Широв.

Общее небольшое количество предприятий, скорее всего, обусловило лидерство регионов из топ-10 по доле начатых процедур юридических лиц, солидарен Климанов. «Они характеризуются либо не очень высокой деловой активностью, либо сырьевой ориентацией, которая предусматривает выстраивание всей экономики региона вокруг деятельности нескольких энергетических компаний. Кроме того, доля банкротств может зависеть от субъективных факторов: например, активности государственных органов, уполномоченных инициировать банкротство», — подчеркивает он.

Отраслевая структура несостоятельных компаний мало меняется из года в год, отмечали в Федресурсе — Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Около половины всех банкротств фиксируются в трех отраслях: строительстве, торговле и операциях с недвижимым имуществом, сообщала организация по итогам 2024 года.