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Экономика ,  
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Курс евро впервые за год превысил ₽86

Курс евро на Мосбирже впервые с апреля 2022 года превысил 86 руб.

Курс евро на Мосбирже впервые с апреля прошлого года превысил 86 руб., следует из данных торгов. 

Последний раз евро выше 86 руб. по курсу Центробанка продавался 19 апреля 2022 года. Затем началось снижение, на минимуме курс евро оказался в начале октября прошлого года — он упал до 52 руб. В марте этого года курс превысил 80 руб. и продолжает рост.

Курс доллара также демонстрирует рост. По данным утренних торгов, он превышает 78 руб., накануне ЦБ установил курс в 77,95 руб. за одну единицу американской валюты. На таких уровнях он находился также в апреле прошлого года.

Материал дополняется.

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курс евро курс доллара Мосбиржа
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