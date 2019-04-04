Орешкин предложил провести масштабную инвентаризацию госимущества

Для роста доходов бюджета необходимо провести полную инвентаризацию государственного имущества и повысить качество управления. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на коллегии Росимущества, передал корреспондент РБК.
«Должен произойти полный учет, выявление неиспользуемых, а также неэффективно используемых объектов, в том числе государственных учреждений», — заявил министр.
«Главный признак того, что эта работа ведется эффективно — большее вовлечение активов в хозяйственную деятельность и больший доход, который получает федеральный бюджет. Все это должно проявляться в конкретных цифрах доходов, которые получает государственная система», — подчеркнул Орешкин.
«Жилищное строительство, земельные участки — тоже большой пласт работы», — продолжил министр.