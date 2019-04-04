Орешкин предложил провести масштабную инвентаризацию госимущества

Он также заявил о необходимости создания универсальной цифровой системы учета имущества. «Важно создавать ее не обособленно, а при полной синхронизации, чтобы и в Росреестре, ФНС, Казначействе была единая база в целом по стране», — подчеркнул Орешкин.

«Весь этот процесс невозможен без масштабной инвентаризации объектов», — подчеркнул министр.​

Глава Минэкономразвития выступает и за проведении инвентаризации объектов недвижимости, в первую очередь — земли. По его словам, государство не всегда располагает необходимыми сведениями о том или ином объекте недвижимости и его реальных хозяевах.

«Большое количество объектов, которые были построены, в том числе в советское время, в реальности не имеют законных владельцев или эта информация государству неизвестна», — говорил Орешкин, выступая на коллегии Росреестра 21 марта.