Снижение в США не удивит российский рынок

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в четверг, 4 апреля, является негативным. В среду торги на фондовых биржах США закончились заметным снижением. Но российский рынок уже заложил в свои котировки половину этой коррекции.

Фото: РБК

В четверг фьючерсы на американские индексы торгуются в легком "минусе". На этом фоне на азиатских фондовых биржах преобладают продавцы, но продажи носят умеренный характер. Для российского рынка ситуация усложняется тем, что цены на нефть заметно снизились в четверг. С другой стороны, российский рынок находится в районе сильных уровней поддержки.

Макроэкономика

Фондовые торги в Европе 3 апреля 2013г. завершились снижением основных индексов. Основным поводом для распродаж стали неудовлетворительные данные по макростатистике США. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM index) в марте 2013г. снизился до 54,4 пункта по сравнению со значением за февраль с.г. в 56,0 пункта. Сокращение намного превзошло ожидание аналитиков. Помимо этого, инвесторы старались закрепить прибыль в ожидании возможного ухудшения ситуации в краткосрочной перспективе.

Торги на биржах в США 3 апреля закончились снижением: по итогам торгов индекс Dow Jones упал на 111,66 пункта (-0,76%), достигнув 14550,35 пункта, индекс S&P - на 16,56 пункта (-1,05%), до 1553,69 пункта, NASDAQ - на 36,26 пункта (-1,11%), до 3218,6 пункта.

На азиатских фондовых площадках 4 апреля торги проходили негативно. К 08:00 мск индекс Nikkei 225 упал на 1,78%, Straits Times – на 0,32%, All Ordinaries - на 1,02%.

Товары

Тенденция к падению сохранилась и в четверг утром. Золото и серебро опустились до минимального уровня с конца июля 2012г. Без всякого сомнения, основной причиной внезапных распродаж стал фьючерсный рынок, поскольку ETF-фонды по золоту сообщили во вторник всего лишь о незначительных оттоках вкладов, отмечают аналитики Commerzbank. Незначительный рост против евро продемонстрировал и доллар США. Более того, фундаментальные показатели должны оказывать поддержку как золоту, так и серебру. Монетный двор США сообщил о том, что в марте в стране было продано золотых монет общим весом 62 тыс. унций (такое же количество, как и в прошлом году). Продажи серебряных монет взлетели на 32% г/г, до 3,36 млн унций. По данным Стамбульской золотой биржи, Турция в марте импортировала 18,26 т золота, что является максимальным уровнем за последние восемь месяцев. Согласно данным, обнародованным Всемирным советом по золоту, в 2012г. Турция стала четвертым по величине потребителем золота в мире. По мнению аналитиков Commerzbank, текущая слабость цен на драгоценные металлы не продлится долго, и в ближайшем будущем цены вновь устремятся вверх.

В четверг на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1546,09 долл./унция (-0,48%), серебро – 26,77 долл./унция (-0,06%), платину – 1518,95 долл./унция (-1,48%), палладий – 748,9 долл./унция (-0,88%).

По состоянию на 08:00 мск в четверг цена контракта Brent находится на отметке 107,44 долл./барр. (+0,4%), контракт Light Sweet – на 94,44 долл./барр. (+0,03%).

Forex

Евро торгуется в четверг в легком плюсе. К 08:30 мск его курс составил 1,285 доллара США. Ниже валюту не пускает техническая перепроданность и ожидание результатов заседания Европейского центрального банка. Как результат - евро демонстрирует чудеса устойчивости даже на крайне плохом новостном потоке.

Продажи новых автомобилей в Германии в марте 2013г. сократились на 17,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, передает Reuters. По данным немецкого отделения Международной ассоциации автопроизводителей (VDIK), в прошлом месяце на внутреннем рынке было продано 218 тыс. новых автомобилей. Вместе с тем общие продажи за I квартал 2013г. составили 673 тыс. шт., что почти на 13% ниже прошлогоднего результата.

Автомобилестроительная отрасль является ключевой для немецкой экономики, спад в этом секторе экономисты связывают с общим неблагоприятным настроением на европейских потребительских рынках. Вместе с тем в докладе VDIK отмечается, что частично спад связан с меньшим количеством рабочих дней, пришедшихся на отчетный период.

Удручающая статистика из Европы в преддверии заседания ЕЦБ может заставить регулятора уже наконец-то действовать. Низкий уровень инфляции вкупе со стагнирующей экономикой может заставить ЕЦБ пойти на уступки и начать стимулирование спроса. От этой меры в первую очередь выиграли бы потребители развитых стран зоны евро – Германии и Франции, так как именно они могли бы снизить стоимость евро и простимулировать важную составляющую ВВП – экспорт.

Рынки акций

В среду, 3 апреля, волатильность на российском фондовом рынке была крайне низкой. Причиной тому стал скудный и к тому же противоречивый новостной фон. Американский индекс S&P500 накануне обновил многолетний максимум, но в среду все испортили слабая макроэкономическая статистика из США и заявление представителя ФРС Денниса Локхарта о том, что американский регулятор может сократить программу стимулирования экономики уже в 2013г. Это, конечно, пока маловероятный сценарий, поскольку ударных темпов роста экономики США мы не наблюдаем, но настроение инвесторам это заявление подпортило.

В Европе пока ничего нового, но вести оттуда придут уже в четверг, когда ЕЦБ обнародует решение о ключевой процентной ставке. Согласно опубликованным в среду данным, потребительские цены в еврозоне выросли в марте на 1,7% в годовом сопоставлении, а это довольно низкий показатель, позволяющий проводить и более мягкую монетарную политику. Но это все маловероятные ожидания, которые сложно закладывать в котировки. Российский рынок в последнее время был так слаб, что отечественные игроки даже решились проигнорировать падение американского рынка на открытии торгов среды - куда еще падать ММВБ. Текущие условия не дают заработать ни инвесторам, ни спекулянтам, а это делает актуальным вопрос о целесообразности активного участия в торгах, пока индекс ММВБ не перейдет на более интересные уровни. По итогам торговой сессии 3 апреля индекс ММВБ понизился на 0,17% - до 1427,94 пункта, РТС просел на 0,98% и достиг отметки 1425,99 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 468,3 млрд руб.

Прогноз

Продолжение распродаж на российском рынке 3 апреля и вправду было бы малоинтересным занятием - после двухмесячного снижения потенциал падения уже невелик. При этом в среду днем российский рынок продемонстрировал чудеса устойчивости. Покупки были видны невооруженным глазом, даже на ухудшающемся внешнем фоне, и хотя по итогам дня прироста индексов показать не удалось, это снижение могло быть на порядок больше. В четверг торги в России начнутся со снижения котировок, однако в течение дня покупатели могут продолжить перенимать инициативу.

Правда, и покупать в условиях разворота индекса S&P500 вниз с многолетнего максимума тоже проблематично. Четверг будет насыщен важными новостями днем. В частности, будет интересно посмотреть, как поведут себя ведущие центробанки мира. В Японии новый глава регулятора не устает обещать смягчение монетарной политики, от Банка Англии инвесторы уже давно ждут решительных действий, а у ЕЦБ нет планов пойти на смягчение, зато есть такая возможность - инфляция невысока, в регионе кризис, и поддержка была бы очень кстати. Ориентироваться придется по ситуации, а без новостей российский рынок двигаться уже не сможет - это он показал в среду.

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