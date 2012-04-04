"Пластик" в России: готовность к новому скачку

Чуть более 60 лет назад в жизни человечества произошло весьма интересное событие, которое, как и большинство интересных событий, не показалось никому способным привнести глобальных изменений в привычный образ жизни человечества.

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По крайней мере изначально оно выглядело просто как деловая встреча. Однако на ход истории это событие оказало не меньшее влияние, чем насморк Наполеона перед битвой на Бородинском поле.

Произошло же следующее: в 1949г., сидя за столиком в нью-йоркском ресторане, глава финансовой компании Hamilton Credit Corporation Франк Макнамара, внук основателя знаменитого магазина Bloomingdale's Альфред Блумингдэйл и юрист Ральф Снайдер обсуждали дела одного из клиентов Ф.Макнамары. Этот самый клиент давал соседям пользоваться своим счетом для покупок в окрестных магазинах. Сосед приходил в магазин, оттуда звонили, спрашивали разрешение на оплату, и, получив его, записывали стоимость покупок на счет клиента Ф.Макнамары. Через некоторое время сосед обязан был вернуть долг вместе с процентами. Но все пошло не так гладко, как задумывалось изначально: не все соседи оказались платежеспособными, что вынудило незадачливого предпринимателя занять денег у Hamilton Credit Corporation.

История успеха

Недаром говорят, что самый верный способ преуспеть в чем-то - это взять за основу уже существующую идею и улучшить ее. В данном случае именно так и произошло. Описанная выше схема натолкнула наших героев на нехитрую бизнес-идею. Приняв во внимание то, что на Манхеттене огромное количество ресторанов и еще больше обедающих в них бизнесменов, приятели решили начать их кредитовать на небольшие суммы, а деньги за привлечение клиентов брать в виде небольшого процента с ресторанов.

Опустив подробности, скажем лишь, что данную идею им удалось довольно успешно реализовать. Объединив усилия, А.Блумингдэйл и Ф.Макнамара создали компанию и назвали ее Diners Club, и через некоторое время 285 торгово-сервисных организаций обслуживали 35 тыс. держателей карточек компании.

К концу 1951г. Diners Club приносила доход примерно в 60 тыс. долл., а оборот компании составлял около 6,2 млн долл. Через 7 лет на рынок стали выходить конкуренты. Вскоре в карточный бизнес пришел Bank of America, а за ним и другие игроки. Дальнейшее развитие рынка кредитных карт заставило лишь совершенствовать технологии, в результате чего сейчас мир имеет развитые и хорошо известные нам платежные системы, а также привычные нашему карману и кошельку пластиковые карточки толщиной в 1 мм.

"Пластик" российского происхождения

В России первые пластиковые карты как платежный инструмент появились сравнительно недавно - в начале 90-х гг. Излишне говорить, что в то время, после пережитого российским народом стресса, появление пластиковых карт стало абсолютным новшеством, внедрение которого в повседневную жизнь обернулось серьезными проблемами. Первая из них - это полное на тот момент отсутствие "пластиковой" культуры. Люди привыкли получать зарплату в бухгалтерии и тратить наличные деньги – мощный навык, преодолеть который сразу, естественно, не удалось. Вместо того чтобы активно пользоваться карточкой, многие до сих пор снимают с нее сразу весь лимит и тратят наличные.

Вторым тормозящим развитие рынка пластиковых карт моментом стало отсутствие необходимой инфраструктуры: банкоматов, POS-терминалов во многих торговых точках и чисто технические проблемы, связанные с неумение кассиров обращаться с новыми способами оплаты. Да что уж говорить, зачастую даже работники банков не всегда знали, что им делать, когда сталкивались с "пластиком". Но это были всего лишь первые шаги. С течением времени платежные пластиковые карты стали набирать популярность в России. Собственно, это было неизбежно. Наибольший вклад в ассимиляцию карт на территории Российской Федерации сыграли предлагаемые банками зарплатные проекты. Однако поначалу, в рамках зарплатных проектов, обладатели карт в основном обналичивали счета, что мало способствовало развитию "пластиковой" индустрии. Тем не менее по мере роста числа держателей карт в стране появлялось все больше и больше магазинов и прочих объектов торговли, способных совершать безналичные операции. Помимо владельцев карт в рамках зарплатных проектов, целевой аудиторией банкиров постепенно становились любители путешествий. Среди них популярностью пользовались карты международных платежных систем, которые, наряду с возможностями обналичивания денег в валюте страны пребывания, позволяли получать различные скидки и бонусы.

Изначально отечественными банками выставлялись достаточно жесткие условия выдачи карт международных платежных систем. В середине 90-х гг. банки обязывали клиентов-владельцев карт международных платежных систем открывать страховой депозит, которой в случае непредвиденной ситуации мог бы покрыть технический овердрафт, возникший у клиента по счету. Кроме того, банки устанавливали очень высокую комиссию за обналичивание средств, а также взимали ощутимую плату за годовое обслуживание карты. К середине нулевых годов тарифы на обслуживание банковских карт существенно снизились. Итогом этого процесса явился бум потребительского кредитования, наблюдавшийся в 2000-2004гг., что побудило многие кредитные организации открывать в крупных магазинах небольшие банковские офисы, которые могли в течение 15-20 минут выдать покупателю магазина кредитную карту.

В это же время в стране появились полноценные кредитные карты, с легкостью заменившие людям потребительские кредиты и кредиты на неотложные нужды. Главным преимуществом кредитных карт перед целевыми кредитами является возможность использования средств, не отчитываясь перед банком об их целевом использовании, и возможность постоянного возобновления кредитной линии после погашения. Кроме того, в тарифах всех банков прописана возможность использования клиентом льготного периода кредитования по карте - грейс-периода. При применении льготного периода проценты за пользование кредитными деньгами не начисляются вообще или их величина существенно ниже базовой ставки. Обычно продолжительность такого периода составляет до 50 дней с момента совершения операции по карте, но если же заемщик не сможет в него уложиться, то будет вынужден уплатить банку все начисленные проценты. В то же время при дисциплинированном подходе использование грейс-периода несет выгоду заемщику, так как позволяет кратковременно пользоваться заемными средствами, не оплачивая процентов, тогда как собственные средства могут быть размещены на депозите и приносить процентный доход. Обычно в тарифах к кредитным картам банки прописывают высокий процент комиссионных за снятие наличных, даже в банкоматах банка, выпустившего карту.

В этом случае, имея и дебетовую, и кредитную карту, будет проще, используя приложение "банк-клиент", перевести деньги с кредитного на дебетовый счет и снять их без комиссии.

Скрытая угроза

Следует отметить, что с появлением кредиток стремительно вырос и уровень мошенничества при операциях с картами. Мало того, что некоторые не особо сознательные граждане, получая кредитку, просто целиком ее обналичивали, отчетливо понимая, что деньги они не вернут, так еще появились и особо изобретательные злоумышленники, имеющие целый арсенал для обмана сознательных владельцев "пластика". Основным способом мошенничества, по словам руководителя управления пластиковых карт Банка Москвы Ильи Штуца, сейчас является скимминг карт с магнитной полосой в банкоматах. "В этом виде мошенничества применяются специальные накладки на картоприемник банкомата, которые считывают данные магнитной полосы карты в момент проведения операции по снятию наличных реальным владельцем карты. Процесс ввода ПИН-кода мошенник может снять на замаскированную миниатюрную видеокамеру. Полученные данные впоследствии используются для изготовления копии карты и незаконного снятия наличных со счета реального владельца", - отмечает эксперт. Основной способ противодействия этому - использование карт с микрочипом. Кроме того, И.Штуца считает исключительно полезным подключение услуги смс-информирования об операциях по карте. Большую роль играет и осмотрительность владельца: в случае необходимости снять наличные денежные средства следует отдавать предпочтение банкоматам известных и надежных банков, установленным в банковских офисах. Однако держателя карты могут обмануть и более примитивными способами, к примеру, когда злоумышленник, представившись сотрудником банка, вынуждает держателя карты самостоятельно перевести средства на счет злоумышленника. Кроме того, преступники способны похитить реквизиты карты в Интернете (в основном за счет проблем в безопасности в компьютере клиента) и впоследствии вывести средства с карты. По словам эксперта банка "ВТБ 24" Александра Бородкина, методики безопасности достаточно просты. Необходимо подключить смс-информирование об операциях с картой, что позволит в случае ее компрометации узнать о данном факте оперативно и заблокировать карту. Кроме того, будет не лишним прикрывать рукой цифры пин-кода при вводе его в банкомате, а для операций в Интернете пользоваться отдельной картой с небольшими лимитами. Однако в России случаи мошенничества с банковскими картами достаточно редки. По сравнению с Европой и США, этот показатель в нашей стране в 10 раз ниже.

"Пластик" сейчас

"Пластиковая" индустрия в XXI веке представляет собой достаточно непростой механизм. Карты используют по самым разным назначениям, начиная от банального обналичивания заработанной платы в банкоматах и заканчивая накоплением миль по кобрэндиговым картам при частых перелетах. Кроме того, формат "пластикового" рынка в разных странах может достаточно сильно различаться.

Основное отличие кроется в предлагаемых банками услугах по платежным картам и в менталитете проживающего в той или иной стране населения. По мнению экспертов Сбербанка, принципиальное отличие российского рынка в том, что он только развивается. Правда, делает это очень активно. Так, например, рынки пластиковых карт западных стран стагнируют, наш же, напротив, даже в период острого экономического кризиса имеет неплохие темпы роста, что признается в том числе и за рубежом.

"Обратная сторона этого отличия – это то, что в Европе и США доля безналичных операций существенно превалирует над кэшем, тогда как мы в России только прививаем гражданам привычку совершать финансовые операции с помощью карты. Процесс продвигается успешно, но не так быстро, как хотелось бы", - отмечают эксперты. К тому же наблюдавшийся ранее эффект финансовой безграмотности населения в настоящий момент уже нивелировался, граждане в целом разобрались в данном продукте. "Есть проблемы у возрастной категории клиентов. Однако это больше связано с технической стороной, все-таки операции с картами – серьезный технологичный сервис. Кроме того, у этой категории нет потребности "жить в кредит". В свою очередь молодые люди могут ничего не знать о тарифах и все равно пользоваться картами, так как для них это естественная потребность", - заключает эксперт Сбербанка.

Кроме того, отличие, например, рынка США заключается в том, что он изначально шел от кредитных карт. Первой картой в Америке была клубная визитка, на которой клиент подписался под расходами и просил отнести эти расходы на его счет в клубе. А в России рынок банковских карт сначала сложился как рынок "зарплатных" и "социальных" карт. То есть "пластик" призван был в первую очередь заменить кошелек с собственными деньгами человека, а не быть деньгами банка в руках клиента. И только потом стало развиваться второе направление этого бизнеса. В таком историческом поведении рынка отражена ментальная особенность россиян – наши граждане неохотно берут деньги в долг, предпочитая жить "по средствам", в этом мы похожи, в частности, на немцев. Поэтому развитие "пластикового" рынка в Германии и России имеют схожие особенности.

Андрей Корзин, РБК