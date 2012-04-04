"Пластик" в России: готовность к новому скачку

По крайней мере изначально оно выглядело просто как деловая встреча. Однако на ход истории это событие оказало не меньшее влияние, чем насморк Наполеона перед битвой на Бородинском поле.
Произошло же следующее: в 1949г., сидя за столиком в нью-йоркском ресторане, глава финансовой компании Hamilton Credit Corporation Франк Макнамара, внук основателя знаменитого магазина Bloomingdale's Альфред Блумингдэйл и юрист Ральф Снайдер обсуждали дела одного из клиентов Ф.Макнамары. Этот самый клиент давал соседям пользоваться своим счетом для покупок в окрестных магазинах. Сосед приходил в магазин, оттуда звонили, спрашивали разрешение на оплату, и, получив его, записывали стоимость покупок на счет клиента Ф.Макнамары. Через некоторое время сосед обязан был вернуть долг вместе с процентами. Но все пошло не так гладко, как задумывалось изначально: не все соседи оказались платежеспособными, что вынудило незадачливого предпринимателя занять денег у Hamilton Credit Corporation.
История успеха
Недаром говорят, что самый верный способ преуспеть в чем-то - это взять за основу уже существующую идею и улучшить ее. В данном случае именно так и произошло. Описанная выше схема натолкнула наших героев на нехитрую бизнес-идею. Приняв во внимание то, что на Манхеттене огромное количество ресторанов и еще больше обедающих в них бизнесменов, приятели решили начать их кредитовать на небольшие суммы, а деньги за привлечение клиентов брать в виде небольшого процента с ресторанов.
Опустив подробности, скажем лишь, что данную идею им удалось довольно успешно реализовать. Объединив усилия, А.Блумингдэйл и Ф.Макнамара создали компанию и назвали ее Diners Club, и через некоторое время 285 торгово-сервисных организаций обслуживали 35 тыс. держателей карточек компании.
К концу 1951г. Diners Club приносила доход примерно в 60 тыс. долл., а оборот компании составлял около 6,2 млн долл. Через 7 лет на рынок стали выходить конкуренты. Вскоре в карточный бизнес пришел Bank of America, а за ним и другие игроки. Дальнейшее развитие рынка кредитных карт заставило лишь совершенствовать технологии, в результате чего сейчас мир имеет развитые и хорошо известные нам платежные системы, а также привычные нашему карману и кошельку пластиковые карточки толщиной в 1 мм.
"Пластик" российского происхождения
В России первые пластиковые карты как платежный инструмент появились сравнительно недавно - в начале 90-х гг. Излишне говорить, что в то время, после пережитого российским народом стресса, появление пластиковых карт стало абсолютным новшеством, внедрение которого в повседневную жизнь обернулось серьезными проблемами. Первая из них - это полное на тот момент отсутствие "пластиковой" культуры. Люди привыкли получать зарплату в бухгалтерии и тратить наличные деньги – мощный навык, преодолеть который сразу, естественно, не удалось. Вместо того чтобы активно пользоваться карточкой, многие до сих пор снимают с нее сразу весь лимит и тратят наличные.
Вторым тормозящим развитие рынка пластиковых карт моментом стало отсутствие необходимой инфраструктуры: банкоматов, POS-терминалов во многих торговых точках и чисто технические проблемы, связанные с неумение кассиров обращаться с новыми способами оплаты. Да что уж говорить, зачастую даже работники банков не всегда знали, что им делать, когда сталкивались с "пластиком". Но это были всего лишь первые шаги. С течением времени платежные пластиковые карты стали набирать популярность в России. Собственно, это было неизбежно. Наибольший вклад в ассимиляцию карт на территории Российской Федерации сыграли предлагаемые банками зарплатные проекты. Однако поначалу, в рамках зарплатных проектов, обладатели карт в основном обналичивали счета, что мало способствовало развитию "пластиковой" индустрии. Тем не менее по мере роста числа держателей карт в стране появлялось все больше и больше магазинов и прочих объектов торговли, способных совершать безналичные операции. Помимо владельцев карт в рамках зарплатных проектов, целевой аудиторией банкиров постепенно становились любители путешествий. Среди них популярностью пользовались карты международных платежных систем, которые, наряду с возможностями обналичивания денег в валюте страны пребывания, позволяли получать различные скидки и бонусы.
Изначально отечественными банками выставлялись достаточно жесткие условия выдачи карт международных платежных систем. В середине 90-х гг. банки обязывали клиентов-владельцев карт международных платежных систем открывать страховой депозит, которой в случае непредвиденной ситуации мог бы покрыть технический овердрафт, возникший у клиента по счету. Кроме того, банки устанавливали очень высокую комиссию за обналичивание средств, а также взимали ощутимую плату за годовое обслуживание карты. К середине нулевых годов тарифы на обслуживание банковских карт существенно снизились. Итогом этого процесса явился бум потребительского кредитования, наблюдавшийся в 2000-2004гг., что побудило многие кредитные организации открывать в крупных магазинах небольшие банковские офисы, которые могли в течение 15-20 минут выдать покупателю магазина кредитную карту.
В это же время в стране появились полноценные кредитные карты, с легкостью заменившие людям потребительские кредиты и кредиты на неотложные нужды. Главным преимуществом кредитных карт перед целевыми кредитами является возможность использования средств, не отчитываясь перед банком об их целевом использовании, и возможность постоянного возобновления кредитной линии после погашения. Кроме того, в тарифах всех банков прописана возможность использования клиентом льготного периода кредитования по карте - грейс-периода. При применении льготного периода проценты за пользование кредитными деньгами не начисляются вообще или их величина существенно ниже базовой ставки. Обычно продолжительность такого периода составляет до 50 дней с момента совершения операции по карте, но если же заемщик не сможет в него уложиться, то будет вынужден уплатить банку все начисленные проценты. В то же время при дисциплинированном подходе использование грейс-периода несет выгоду заемщику, так как позволяет кратковременно пользоваться заемными средствами, не оплачивая процентов, тогда как собственные средства могут быть размещены на депозите и приносить процентный доход. Обычно в тарифах к кредитным картам банки прописывают высокий процент комиссионных за снятие наличных, даже в банкоматах банка, выпустившего карту.
В этом случае, имея и дебетовую, и кредитную карту, будет проще, используя приложение "банк-клиент", перевести деньги с кредитного на дебетовый счет и снять их без комиссии.
Скрытая угроза
Следует отметить, что с появлением кредиток стремительно вырос и уровень мошенничества при операциях с картами. Мало того, что некоторые не особо сознательные граждане, получая кредитку, просто целиком ее обналичивали, отчетливо понимая, что деньги они не вернут, так еще появились и особо изобретательные злоумышленники, имеющие целый арсенал для обмана сознательных владельцев "пластика". Основным способом мошенничества, по словам руководителя управления пластиковых карт Банка Москвы Ильи Штуца, сейчас является скимминг карт с магнитной полосой в банкоматах. "В этом виде мошенничества применяются специальные накладки на картоприемник банкомата, которые считывают данные магнитной полосы карты в момент проведения операции по снятию наличных реальным владельцем карты. Процесс ввода ПИН-кода мошенник может снять на замаскированную миниатюрную видеокамеру. Полученные данные впоследствии используются для изготовления копии карты и незаконного снятия наличных со счета реального владельца", - отмечает эксперт. Основной способ противодействия этому - использование карт с микрочипом. Кроме того, И.Штуца считает исключительно полезным подключение услуги смс-информирования об операциях по карте. Большую роль играет и осмотрительность владельца: в случае необходимости снять наличные денежные средства следует отдавать предпочтение банкоматам известных и надежных банков, установленным в банковских офисах. Однако держателя карты могут обмануть и более примитивными способами, к примеру, когда злоумышленник, представившись сотрудником банка, вынуждает держателя карты самостоятельно перевести средства на счет злоумышленника. Кроме того, преступники способны похитить реквизиты карты в Интернете (в основном за счет проблем в безопасности в компьютере клиента) и впоследствии вывести средства с карты. По словам эксперта банка "ВТБ 24" Александра Бородкина, методики безопасности достаточно просты. Необходимо подключить смс-информирование об операциях с картой, что позволит в случае ее компрометации узнать о данном факте оперативно и заблокировать карту. Кроме того, будет не лишним прикрывать рукой цифры пин-кода при вводе его в банкомате, а для операций в Интернете пользоваться отдельной картой с небольшими лимитами. Однако в России случаи мошенничества с банковскими картами достаточно редки. По сравнению с Европой и США, этот показатель в нашей стране в 10 раз ниже.
"Пластик" сейчас
"Пластиковая" индустрия в XXI веке представляет собой достаточно непростой механизм. Карты используют по самым разным назначениям, начиная от банального обналичивания заработанной платы в банкоматах и заканчивая накоплением миль по кобрэндиговым картам при частых перелетах. Кроме того, формат "пластикового" рынка в разных странах может достаточно сильно различаться.
Основное отличие кроется в предлагаемых банками услугах по платежным картам и в менталитете проживающего в той или иной стране населения. По мнению экспертов Сбербанка, принципиальное отличие российского рынка в том, что он только развивается. Правда, делает это очень активно. Так, например, рынки пластиковых карт западных стран стагнируют, наш же, напротив, даже в период острого экономического кризиса имеет неплохие темпы роста, что признается в том числе и за рубежом.
"Обратная сторона этого отличия – это то, что в Европе и США доля безналичных операций существенно превалирует над кэшем, тогда как мы в России только прививаем гражданам привычку совершать финансовые операции с помощью карты. Процесс продвигается успешно, но не так быстро, как хотелось бы", - отмечают эксперты. К тому же наблюдавшийся ранее эффект финансовой безграмотности населения в настоящий момент уже нивелировался, граждане в целом разобрались в данном продукте. "Есть проблемы у возрастной категории клиентов. Однако это больше связано с технической стороной, все-таки операции с картами – серьезный технологичный сервис. Кроме того, у этой категории нет потребности "жить в кредит". В свою очередь молодые люди могут ничего не знать о тарифах и все равно пользоваться картами, так как для них это естественная потребность", - заключает эксперт Сбербанка.
Кроме того, отличие, например, рынка США заключается в том, что он изначально шел от кредитных карт. Первой картой в Америке была клубная визитка, на которой клиент подписался под расходами и просил отнести эти расходы на его счет в клубе. А в России рынок банковских карт сначала сложился как рынок "зарплатных" и "социальных" карт. То есть "пластик" призван был в первую очередь заменить кошелек с собственными деньгами человека, а не быть деньгами банка в руках клиента. И только потом стало развиваться второе направление этого бизнеса. В таком историческом поведении рынка отражена ментальная особенность россиян – наши граждане неохотно берут деньги в долг, предпочитая жить "по средствам", в этом мы похожи, в частности, на немцев. Поэтому развитие "пластикового" рынка в Германии и России имеют схожие особенности.
Андрей Корзин, РБК