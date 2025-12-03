Силуанов оценил выполнение плана по продаже изъятых государством активов
Правительство выполнило план по продаже обращенных в доход государства активов на 80%, сообщил в интервью Радио РБК министр финансов Антон Силуанов.
В сентябре он говорил, что Минфин до конца года планирует привлечь до 100 млрд руб. от продажи таких активов. Теперь у него уточнили, переносятся ли эти планы на 2026 год.
«Ну, мы выполнили план на более чем 80%. До конца года надеемся провести несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем», — сказал Силуанов.
Отвечая на вопрос о продаже аэропорта Домодедово, который обратили в доход государства летом этого года, глава Минфина сказал: «Рассматривается вопрос».
По оценке министра в начале осени, в 2025 году в бюджет поступило порядка 30 млрд руб. от сделок по продаже компаний в связи с судебными решениями по искам Генеральной прокуратуры. Силуанов допускал, что объем средств, привлеченных от этого, может превысить и 100 млрд руб. «Мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок», — указывал он.
Силуанов не исключал участия иностранного капитала в приватизации перешедших в собственность государства активов. «Чем больше участников, тем лучше», — сказал глава Минфина.
