Силуанов оценил выполнение плана по продаже изъятых государством активов

В 2025 году в бюджет поступило порядка 30 млрд руб. от продажи компаний, переданных в госсобственность по искам Генпрокуратуры. В начале осени Силуанов говорил, что Минфин планирует привлечь около 100 млрд руб. по таким сделкам

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительство выполнило план по продаже обращенных в доход государства активов на 80%, сообщил в интервью Радио РБК министр финансов Антон Силуанов.

В сентябре он говорил, что Минфин до конца года планирует привлечь до 100 млрд руб. от продажи таких активов. Теперь у него уточнили, переносятся ли эти планы на 2026 год.

«Ну, мы выполнили план на более чем 80%. До конца года надеемся провести несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем», — сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос о продаже аэропорта Домодедово, который обратили в доход государства летом этого года, глава Минфина сказал: «Рассматривается вопрос».

По оценке министра в начале осени, в 2025 году в бюджет поступило порядка 30 млрд руб. от сделок по продаже компаний в связи с судебными решениями по искам Генеральной прокуратуры. Силуанов допускал, что объем средств, привлеченных от этого, может превысить и 100 млрд руб. «Мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок», — указывал он.

Силуанов не исключал участия иностранного капитала в приватизации перешедших в собственность государства активов. «Чем больше участников, тем лучше», — сказал глава Минфина.

Полная версия интервью с министром финансов Антоном Силуановым выйдет на Радио РБК на телеканале РБК 3 декабря.