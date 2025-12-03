 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Силуанов оценил выполнение плана по продаже изъятых государством активов

Сюжет
Радио РБК
В 2025 году в бюджет поступило порядка 30 млрд руб. от продажи компаний, переданных в госсобственность по искам Генпрокуратуры. В начале осени Силуанов говорил, что Минфин планирует привлечь около 100 млрд руб. по таким сделкам
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительство выполнило план по продаже обращенных в доход государства активов на 80%, сообщил в интервью Радио РБК министр финансов Антон Силуанов.

В сентябре он говорил, что Минфин до конца года планирует привлечь до 100 млрд руб. от продажи таких активов. Теперь у него уточнили, переносятся ли эти планы на 2026 год.

«Ну, мы выполнили план на более чем 80%. До конца года надеемся провести несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем», — сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос о продаже аэропорта Домодедово, который обратили в доход государства летом этого года, глава Минфина сказал: «Рассматривается вопрос».

Экс-владельцы Домодедово стали ответчиками по иску более чем на ₽6,5 млрд
Общество
Дмитрий Каменщик

По оценке министра в начале осени, в 2025 году в бюджет поступило порядка 30 млрд руб. от сделок по продаже компаний в связи с судебными решениями по искам Генеральной прокуратуры. Силуанов допускал, что объем средств, привлеченных от этого, может превысить и 100 млрд руб. «Мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок», — указывал он.

Силуанов не исключал участия иностранного капитала в приватизации перешедших в собственность государства активов. «Чем больше участников, тем лучше», — сказал глава Минфина.

Полная версия интервью с министром финансов Антоном Силуановым выйдет на Радио РБК на телеканале РБК 3 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Элина Тихонова
Антон Силуанов Минфин Генпрокуратура продажа активов Бюджет
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
Силуанов и Шохин поспорили о «весне» и «оттепели» в российской экономике
Экономика
Силуанов заявил о необходимости новых «двигателей» для экономики
Экономика
Силуанов назвал главные направления борьбы с теневой экономикой
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 08:28 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 08:28
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Глава СПЧ назвал анекдотичным ковидный запрет на массовые мероприятия Политика, 08:29
Nvidia вложила $1 млрд в Nokia. Чем ее заинтересовал гибнущий бизнесПодписка на РБК, 08:25
Рубио назвал нереалистичной поддержку Киева на протяжении всего конфликта Политика, 08:14
Похож значит виновен. Как поиск «русского следа» осложнил бизнес в ЕвропеПодписка на РБК, 08:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:08
Глава СПЧ назвал идею «Русской общины» «принижением исторического народа» Общество, 08:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Фадеев — РБК: «Человек что-то прочитал — это не повод тащить в кутузку» Политика, 08:00
Власти Малайзии вновь возобновят поиски пропавшего 11 лет назад Boeing Политика, 07:53
Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше ста дронов ВСУ Политика, 07:32
В Москве спрогнозировали туман третий день подряд Общество, 07:32
«Спрос превысил предложение». Кому стоит купить юаневые ОФЗ и какие рискиПодписка на РБК, 07:30
Рынок акций упал на результатах переговоров России и США Инвестиции, 07:27
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25