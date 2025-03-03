В Европе зафиксировали отрицательные цены на электричество

Bloomberg: в нескольких странах ЕС цены на электричество упали ниже нуля

В Германии, Нидерландах и Бельгии цены на электричество достигали отрицательных значений из-за наращивания выработки солнечной энергии, пишет Bloomberg. На бирже Epex Spot цена за 1 МВт·ч составляла минус €17,73

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В некоторых странах ЕС цены на электроэнергию упали ниже нуля из-за наращивания ее выработки на солнечных электростанциях, пишет Bloomberg.

По данным агентства, цены на электричество достигали отрицательных значений в Германии, Нидерландах и Бельгии. Так, на бирже Epex Spot цена за 1 МВт·ч составляла минус €17,73.

В Германии выработка солнечной энергии достигла 39,9 ГВт, что стало самым высоким показателем с 21 сентября, отмечает Bloomberg. В Великобритании в субботу, 1 марта, выработка достигла 9 ГВт — максимум с 18 сентября. Во Франции в воскресенье, 2 марта, — рекордного уровня в 15,6 ГВт.

«Отрицательные цены становятся все более частым явлением по всей Европе, поскольку возобновляемые источники энергии наводняют рынок, а предложение превышает спрос. Хотя это хорошо для некоторых потребителей, в основном в Северной Европе, это вызывает беспокойство у тех, кто инвестировал в солнечную и ветровую энергетику, поскольку низкие цены подрывают доходность», — говорится в публикации агентства.

Европейская энергетическая биржа Epex Spot была создана в 2008 году. Ежедневно она проводит торги мегаваттами, которые планируется сгенерировать на соответствующих мощностях. Каждый вечер устанавливается стоимость электричества на утро следующего дня. Отрицательные цены означают, что генерирующие компании должны заплатить потребителям за использование электроприборов.

На этой неделе ожидается, что выработка солнечной энергии будет оставаться на высоком уровне, и достигнет примерно 35 ГВт в Германии, пишет Bloomberg . По его данным, сезонный рост этого показателя будет иметь наибольшие последствия, вероятно, по сдерживанию спотовых цен на электричество.

Такая ситуация происходит не в первый раз. В мае 2023 года стоимость 1 МВт·ч составляла минус 41 цент в Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии. Исключением стала Польша, где цена на электричество установилась на уровне €40.