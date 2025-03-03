Юристы оценили вероятность финансовых исков от ушедших из России компаний

В 2025 году истекает 3-летний срок давности, в течение которого ушедший из России в 2022-м бизнес может попытаться взыскать долги и неустойки с российских контрагентов. Видят ли юристы перспективы роста таких дел — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Иностранные компании, ушедшие из России в 2022 году, могут активизировать попытки взыскать через суд долги и неустойки по не исполненным российскими контрагентами договорам, поскольку истекает трехлетний исковой срок давности. Такое мнение высказали ряд опрошенных РБК юристов. Правда, другие эксперты не видят такого тренда.

Ранее стало известно, что бывшее российское представительство американской Sony Pictures — компания «Контент-клуб» (ранее «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг») подала два десятка исков к российским киносетям на общую сумму 1 млрд руб. Они связаны с долгами за показы фильмов голливудской киностудии еще до ухода компании из России в 2022 году. Например, в исках к киносетям «Синема Парк» и «Мираж Синема» указано, что требования связаны со взысканием основного долга и процентов по договору, заключенному еще в декабре 2019 года. «Контент-клуб» принадлежит зарегистрированной в Делавэре (США) Content Club Holdings (Russia) LLC, следует из данных Rusprofile.

По общему правилу, срок исковой давности по гражданско-правовым обязательствам составляет три года и начинает исчисляться со дня, когда лицо, чье право нарушено, узнало или должно было узнать о таком нарушении. Если срок исполнения обязательства был определен, течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Соответственно, по обязательствам, которые должны были исполнить в 2022 году, но не выполнили из-за ухода иностранного бизнеса после начала военной операции на Украине, срок давности истекает в 2025 году.

Ожидать ли всплеска судебной активности от ушедших из России компаний

Опрошенные РБК юристы ожидают новых судебных попыток взыскания долгов до истечения срока давности, однако не в масштабах «всплеска». «Рост количества исков в 2025 году в связи с истечением трехлетнего периода действительно ожидаем, поскольку срок исковой давности, по российскому законодательству, является пресекательным и с трудом подлежит восстановлению», — отмечает ведущий юрист практики разрешения споров компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Ксения Захаренко. По ее словам, соблюдение участниками сделки сроков давности, нарушение которых выступает самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска, крайне важно. «В связи с чем полагаем, что ушедшие компании будут принимать меры для соблюдения данного срока», — говорит Захаренко.

Иностранные компании, стремясь защитить свои интересы, могут активизировать подачу исков до истечения срока давности, согласен юрист Forward Legal Денис Хайруллин. «Это связано с тем, что после истечения срока исковой давности взыскание долгов станет невозможным, даже если отношения между сторонами восстановятся. Многие компании, ушедшие в 2022 году, могли временно приостановить судебные разбирательства из-за сложной международной обстановки, но теперь, с приближением истечения срока давности, могут возобновить эту работу», — поясняет Хайруллин.

Трехлетняя годовщина событий 2022 года не приведет к резкому всплеску споров, придерживается другой точки зрения партнер и руководитель юридической практики «ТеДо» Инга Шахназарова. «Во-первых, срок исковой давности — это далеко не всегда ровно три года, в расчете этого срока существует много юридических нюансов. Во-вторых, иностранные компании либо уже достигли определенных соглашений с контрагентами, либо просто списали убытки», — аргументирует она.

Похожее мнение и у юриста практики коммерческих споров МЭФ Legal Антона Мухаметшина. По его словам, пока нельзя однозначно утверждать, что сейчас тренд на активизацию судебной работы ушедшими иностранными компаниями в связи с истечением в 2025 году срока исковой давности по их требованиям. «Наш опыт и судебная практика показывают, что таким компаниям и до 2025 года ничто не мешало вести судебно-претензионную работу в России», — отмечает он.

А в консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» и вовсе не наблюдают «дополнительной интенсификации литигационной (судебной. — РБК) динамики».

Компании, которые уходили или ушли с российского рынка, перед уходом либо подавали в суд иски, либо прощали долг, либо подавали на банкротство тех или иных организаций, утверждает руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Оставшиеся же компании как раньше имели шанс подать в суд, так могут сделать это и сейчас — причем это касается и случаев, когда прошли сроки исковой давности, уверяет юрист. «Можно подать ходатайство, а в качестве уважительной причины указать изменение конъюнктуры рынка, санкций и политических обстоятельств», — пояснил он.

Дискуссия о возвращении иностранцев В феврале, после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и последующей встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, стали обсуждаться перспективы возвращения в Россию иностранных компаний. Путин поручил правительству заняться регулированием на случай возвращения иностранных брендов, чтобы «обеспечить национальным производителям определенные преимущества». В частности, в Союзе торговых центров сообщили, что ведутся неофициальные переговоры о возможном возвращении в Россию группы Inditex, объединяющей такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe. Французский автомобильный концерн Renault может рассмотреть в будущем возможность возвращения, но пока это маловероятно, оценили его топ-менеджеры. Иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться на российский рынок только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, власти прорабатывают условия возвращения компаний на рынок, писали в конце февраля «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина. В случае с автопромом «просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится», заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что к решившим вернуться компаниям будут предъявляться уже «совсем иные» требования по локализации, инвестициям и технологиям.

Что могут пытаться взыскать иностранцы с российских компаний

Управляющий партнер компании «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов приводит некоторые примеры, какие долги могли бы стать предметом судебных исков со стороны ушедших компаний:

долги по коммерческим контрактам (за поставки товара, если российская сторона получила, но не оплатила его, и за выполненные работы, услуги);

лицензионные платежи и роялти (роялти за использование товарных знаков и технологий, платежи за программное обеспечение (ПО, долги по использованию патентов, ноу-хау);

финансовые обязательства (кредиты и займы, выданные иностранными банками или компаниями российским заемщикам, облигации и долговые расписки перед зарубежными инвесторами, лизинговые платежи за оборудование или технику, поставленную до 2022 года);

платежи, связанные с интеллектуальной собственностью (использование компьютерных программ, фильмов, музыки и медиаконтента без оплаты иностранным правообладателям, компенсации за нарушение патентных прав);

долги по аренде и недвижимости.

Согласно президентскому указу от мая 2022 года, платежи иностранным правообладателям за использование объектов интеллектуальной собственности нужно перечислять через специальные рублевые счета типа О. Норма касается также российских правообладателей, которые, к примеру, поддержали санкции против России или запретили после 23 февраля 2022 года использование на территории страны результатов интеллектуальной деятельности. Решение об открытии счета типа О принимается должником, и, если тот выполняет должным образом требования соответствующего указа, за ним сохраняется право использовать результаты интеллектуальной деятельности на ранее применимых условиях.

Другие выплаты иностранному бизнесу из недружественных стран, например дивиденды, как правило, перечисляются на специальный рублевый счет типа С. Вывести эти деньги за границу практически невозможно. Их можно использовать для уплаты налогов и штрафов, обязательств перед российскими кредиторами, все остальные варианты требуют решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Ситуация с непредвиденным уходом иностранных компаний из России, санкциями и контрсанкциями привела к возникновению множества претензий и финансовых требований как в одну, так и в другую сторону. «Российские компании также будут принимать меры для защиты своих интересов», — считает Захаренко. Например, по ее словам, к экс-представительству Microsoft российской компании «Майкрософт Рус», конечным и единственным бенефициаром которой по состоянию на сегодняшний день выступает американская корпорация Microsoft, также предъявлено множество исков со стороны российских компаний. «Согласно статистике, количество исков, поданных к Microsoft за начало 2025 года, в разы больше, чем общее число исков за 2023 и 2024 годы. Интересным представляется и срок рассмотрения дел. Например, по иску «Ленты» к «Майкрософт Рус» на сумму 15,9 млн руб., поступившему в суд 27 января, 25 февраля уже было вынесено решение об удовлетворении иска (речь в нем идет об оказании услуг поддержки Microsoft, прекращенном компанией «без уведомления», в одностороннем порядке. — РБК)», — отмечает Захаренко. Таким образом, она допускает рост количества исков как со стороны ушедших компаний, так и со стороны российских компаний к ушедшим.

Переуступка прав и иски от российских «дочек»

Практика показывает, что в последние годы иностранные компании, ушедшие из страны, нередко переуступали свои требования российским фирмам. Последние, соответственно, могут инициировать судебные процессы против российских контрагентов ушедших иностранцев, говорит Мухаметшин. «В этой связи установить реальный бъем требований ушедших иностранных компаний к российским лицам в 2022–2025 годах затруднительно», — признает он.

Надмитов обрисовывает три возможных варианта:

право требования остается за российским дочерним обществом, где контроль по-прежнему принадлежит иностранному собственнику;

право требования остается за российской «дочкой», в которой сменились собственники;

иностранная организация пытается взыскать задолженность напрямую либо уступает право требования до начала судебного процесса или уже в ходе разбирательства.

По словам юриста, в судебной практике «встречается значительное количество отказов» в признании процессуального правопреемства по договорам уступки права требования долга, где такое требование изначально принадлежало организациям из недружественных стран.

Кроме того, по словам Надмитова, иностранцы используют договоры доверительного управления исключительным правом и схемы инкассо-цессии, при которой требование переходит к новому кредитору, но он потом обязуется вернуть часть взысканных средств первоначальному кредитору.