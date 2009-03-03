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На торгах ADR в Лондоне преобладало снижение котировок
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На торгах ADR в Лондоне преобладало снижение котировок
Экономика, 03 мар 2009, 09:38
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На торгах ADR в Лондоне преобладало снижение котировок
По итогам торговой сессии понедельника, 2 марта, ADR российских компаний продемонстрировали снижение

По итогам торговой сессии понедельника, 2 марта, ADR российских компаний продемонстрировали снижение котировок. Рынок акций Европы 2 марта обрушился более чем на 5% на фоне новой волны распродаж на мировых площадках. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 рухнул на 5,33%. Мировые цены на нефть значительно понизились.

На этом фоне акции нефтяников не пользовались спросом. Бумаги "Татнефти" подешевели в Лондоне на 1,69%, "Газпром нефти" - на 4,77%, НОВАТЭКа - на 4,89%, ЛУКОЙЛа - на 4,43%.

В понедельник появилось сообщение, что гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов вошел в список для избрания в новый совет директоров "Роснефти" в качестве независимого кандидата. Однако оно уже во многом было отыграно "на уровне" слухов в пятницу. Расписки "Сургутнефтегаза" выглядели немногим лучше других нефтяных бумаг и подешевели на 2,97%. Бумаги "Роснефти", потенциально решающей свои проблемы с долгами, обесценились на 2,56%.

Бумаги "Газпрома" выглядели хуже рынка. По итогам торгов в Лондоне бумаги монополии подешевели на 4,54%. Распродажу бумаг вызвало сообщение о продолжающемся снижении добычи. Так , за последний месяц "Газпромом" было добыто лишь 39,5 млрд кубометров газа, что на 11,2% меньше, чем в январе 2009г. и на 18,2% меньше, чем в феврале 2008г. Падение добычи газа наблюдается второй месяц подряд.

"Мечел" сообщил в понедельник, что чистая прибыль компании по РСБУ в 2008г. увеличилась по сравнению с 2007г. на 44% - до 48,09 млрд руб. В III квартале и IV кварталах 2008г. "Мечел" получил чистый убыток в размере 10,83 и 13,18 млрд руб. соответственно. Бумаги "Мечела" не пользовались спросом и подешевели по итогам сессии в Нью-Йорке на 9,4%.

Отчетность "Мечела" во многом типична для компаний сектора. Поэтому снижались бумаги и других металлургических компаний. Расписки "Северстали" подешевели на 2,75%, ММК - на 1,52%. А вот расписки НЛМК подорожали на 2,94%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пересмотрело прогноз по долгосрочному корпоративному рейтингу ТМК со "стабильного" на "негативный" на фоне снижения спроса на трубную продукцию. Одновременно был понижен рейтинг компании по национальной шкале - с ruA+ до ruA. В условиях крупного долга компании понижение рейтинга приведет к удорожанию привлекаемых кредитов. Тем не менее бумаги ТМК выросли в Лондоне на 9,33%. Вероятно скупкой бумаг занимаются аффилированные лица, противодействуя наступлению "маржин-колла" по заложенным акциям.

В понедельник снижение российских бумаг возобновилось. Однако на текущие котировки индексов можно смотреть с оптимизмом, если сравнить их с новыми минимумами американского индекса Dow Jones и падением его ниже психологически важной отметки 7000 пунктов. С другой стороны, на американских площадках уже давно назрел технический отскок вверх, и в ближайшее время возможна его реализация. Этим и воспользуются в полной мере отечественные "быки", нежелающие сдавать текущие уровни.

Quote.rbc.ru

Теги: Лондон , российская компания
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